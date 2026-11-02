Marchas hoy en la CDMX EN VIVO: Bloqueos, tráfico y alternativas viales este lunes 2 de noviembre
¿Vas a salir este 2 de noviembre? Consulta el minuto a minuto de todas las marchas, bloqueos y tráfico en la CDMX hoy lunes.
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Marchas hoy 2 de noviembre en la CDMX EN VIVO: Bloqueos, tráfico y alternativas viales este lunes
Marchas para hoy 2 de noviembre
Autoridades prevén afectaciones al tránsito por la presencia de manifestantes en diversos puntos de la CDMX:
Concentraciones activas y durante el día
- Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas (Col. Centro, Cuauhtémoc): Presencia de manifestantes desde las 06:19 horas.
- Av. Juárez (Col. Centro, Cuauhtémoc): Concentración prevista a lo largo del día.
Movilizaciones con horario específico
- 10:00 hrs – Benito Juárez: Av. México-Coyoacán No. 343 (Col. Xoco).
- 17:00 hrs – Miguel Hidalgo: Av. Homero No. 213 (Col. Polanco).
Puntos con presencia de manifestantes previstos durante el día
- Cuauhtémoc: Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín (Col. Cuauhtémoc).
- Benito Juárez: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente).
- Gustavo A. Madero: Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre).