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Marchas hoy en la CDMX EN VIVO: Bloqueos, tráfico y alternativas viales este lunes 2 de noviembre

¿Vas a salir este 2 de noviembre? Consulta el minuto a minuto de todas las marchas, bloqueos y tráfico en la CDMX hoy lunes.

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¿Dónde hay marchas hoy lunes 2 de noviemmbre?|Azteca Noticias

Escrito por: Jimena Romero

¿Vas a salir hoy lunes 2 de noviembre? Sigue el reporte EN VIVO de todas las marchas, bloqueos y tráfico en la CDMX en este día de puente.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que no te quedes en el tráfico este día libre.

Marchas hoy 2 de noviembre en la CDMX EN VIVO: Bloqueos, tráfico y alternativas viales este lunes

Marchas para hoy 2 de noviembre

Autoridades prevén afectaciones al tránsito por la presencia de manifestantes en diversos puntos de la CDMX:

Concentraciones activas y durante el día

  • Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas (Col. Centro, Cuauhtémoc): Presencia de manifestantes desde las 06:19 horas.
  • Av. Juárez (Col. Centro, Cuauhtémoc): Concentración prevista a lo largo del día.

Movilizaciones con horario específico

  • 10:00 hrs – Benito Juárez: Av. México-Coyoacán No. 343 (Col. Xoco).
  • 17:00 hrs – Miguel Hidalgo: Av. Homero No. 213 (Col. Polanco).

Puntos con presencia de manifestantes previstos durante el día

  • Cuauhtémoc: Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín (Col. Cuauhtémoc).
  • Benito Juárez: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente).
  • Gustavo A. Madero: Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre).
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