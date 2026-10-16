¿Qué calles estarán bloqueadas HOY 16 de octubre? Marchas y movilizaciones en CDMX EN VIVO

La Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria partirá de la escultura “Los Bigotes”, en Circuito Escolar e Investigación Científica, dentro de Ciudad Universitaria, con destino a la Torre de Rectoría, aproximadamente a las 13:30 horas.

La movilización busca protestar contra el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión durante manifestaciones en el país.

Posibles afectaciones: no se descarta el bloqueo de avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, ni la participación de otras organizaciones estudiantiles y sociales.