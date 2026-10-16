¿Qué calles estarán bloqueadas HOY 16 de octubre? Marchas y movilizaciones en CDMX EN VIVO
Estudiantes, trabajadores y colectivos sociales realizarán movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México; sigue aquí las últimas actualizaciones.
Sigue aquí EN VIVO las marchas, bloqueos y movilizaciones previstas para hoy, viernes 16 de octubre, en la Ciudad de México. Consulta los horarios, puntos de concentración, rutas y posibles afectaciones al tránsito, así como las actualizaciones que se presenten a lo largo del día.
¿Qué bloqueos y afectaciones se registran HOY en la CDMX? Calles afectadas y rutas alternas
Trabajadores del IMSS anuncian movilizaciones en distintos puntos
Durante el día, en diversas alcaldías de la CDMX, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social tienen previstas actividades en distintos puntos de la capital. Entre sus demandas se encuentran el respeto a sus derechos laborales, mejores salarios, abasto de insumos médicos, jubilaciones dignas y el cese de presuntas represalias y actos de intimidación sindical.
Estudiantes marcharán hacia Rectoría de la UNAM
La Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria partirá de la escultura “Los Bigotes”, en Circuito Escolar e Investigación Científica, dentro de Ciudad Universitaria, con destino a la Torre de Rectoría, aproximadamente a las 13:30 horas.
La movilización busca protestar contra el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión durante manifestaciones en el país.
Posibles afectaciones: no se descarta el bloqueo de avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, ni la participación de otras organizaciones estudiantiles y sociales.