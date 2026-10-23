Si vas a salir, aquí está el reporte de marchas, bloqueos y calles cerradas hoy viernes 23 de octubre en CDMX
Que las manifestaciones y cierres viales no arruinen tu viernes. Anticipa tus traslados y toma precauciones ante las movilizaciones en la CDMX.
Moverse por la Ciudad de México (CDMX) hoy viernes 23 de octubre de 2026 requerirá de paciencia y una buena planeación. Con diversas concentraciones y protestas programadas a lo largo del día en puntos neurálgicos de la capital, salir a la calle sin revisar antes el reporte vial definitivamente no es la mejor idea. Para que los cierres no te tomen por sorpresa ni te retrasen, Azteca Noticias te mantiene informado en vivo.
Panorama de marchas, bloqueos y calles cerradas para hoy 23 de octubre
Habrá afectación vehicular sobre avenida Paseo de la Reforma a las 8:30 de la noche
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular sobre Av. Paseo de la Reforma en inmediaciones del Auditorio Nacional, por evento a las 20:30 horas. Consulta aquí #AlternativaVial https://t.co/NyIXu2Isqh— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2026
Se esperan afectaciones viales en las inmediaciones de la Arena México
#PrecauciónVial | Se prevé afectación vehicular en inmediaciones de la Arena México, ubicada en Dr. Lavista no. 189, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 20:30 horas. Consulta aquí #AlternativaVial https://t.co/3dmZyIM1iT— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2026
A mediodía se espera una marcha en la alcaldía Xochimilco
Se tiene programada una movilización que partirá de la UAM Xochimilco (sobre Calzada del Hueso número 1100) con rumbo a la Rectoría General en Prolongación Canal de Miramontes. El contingente podría afectar el tráfico en los límites de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.
Se espera una marcha a las 7 de la mañana en la alcaldía Cuauhtémoc
Está programada una marcha que partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, lo que podría alentar severamente el tráfico sobre Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico a lo largo de la mañana.
Habrá una movilización a las 11 de la mañana en la alcaldía Benito Juárez
Cerca del mediodía se tiene programada una movilización a las afueras de la Subsecretaría de Educación Media Superior, lo que podría alentar el tráfico en la zona de Xoco. Sobre avenida Universidad número 1200.
En la alcaldía Cuauhtémoc habrá una movilización a las 10 de la mañana
Alista tu ruta si te mueves por la alcaldía Cuauhtémoc. A media mañana se espera una concentración frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. En avenida Niños Héroes número 119, colonia Doctores
Una movilización se realizará en Xochimilco a las 9 de la mañana
Si te diriges hacia el sur de la CDMX, toma tus precauciones. Se esperan concentraciones simultáneas en la colonia Santa María Tepepan que podrían complicar la vialidad en la alcaldía Xochimilco.
Evita estos cruces o busca vías alternas:
- Avenida Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo.
- 5 de Mayo y 16 de Septiembre.
Mantente atento porque la circulación en la zona podría volverse lenta durante la mañana.