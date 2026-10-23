Si vas a salir, aquí está el reporte de marchas, bloqueos y calles cerradas hoy viernes 23 de octubre en CDMX

Moverse por la Ciudad de México (CDMX) hoy viernes 23 de octubre de 2026 requerirá de paciencia y una buena planeación. Con diversas concentraciones y protestas programadas a lo largo del día en puntos neurálgicos de la capital, salir a la calle sin revisar antes el reporte vial definitivamente no es la mejor idea. Para que los cierres no te tomen por sorpresa ni te retrasen, Azteca Noticias te mantiene informado en vivo.