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¡Evita llegar tarde! Estas son las marchas y bloqueos viales en CDMX para este martes 6 de octubre

Estas son las calles cerradas por marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este martes; conoce las alternativas viales.

Marchas y bloqueos en la CDMX para este martes 6 de octubre
¿Qué bloqueos y marchas hay este martes 6 de octubre?| AN

Escrito por: Jorge Iñigo, Iveth Ortiz

En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) para este 6 de octubre 2026.

¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este martes

Por la tarde se espera una concentración en el Zócalo Capitalino

A las 15:00 horas se espera de una concentración por parte del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de la Educación Media Superior de México en el Zócalo, avenida 5 de Mayo y Monte de Piedad, colonia Centro Histórico.

Se espera una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 10:00 de la mañana se espera una concentración en el Ángel de la Independencia, en avenida Paseo de la Reforma y en la calle Florencia.

Se espera una marcha en la estación Chabacano por la tarde

Se espera una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc a las 17:00 horas. Comenzará en la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX y se dirigirá rumbo al Zócalo Capitalino.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes de 6 de octubre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos no circulan hoy.

Engomado ROSA
Terminación de placas 7 y 8
Hologramas 1 y 2

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