¡Evita llegar tarde! Estas son las marchas y bloqueos viales en CDMX para este martes 6 de octubre
Estas son las calles cerradas por marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este martes; conoce las alternativas viales.
En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) para este 6 de octubre 2026.
¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este martes
Por la tarde se espera una concentración en el Zócalo Capitalino
A las 15:00 horas se espera de una concentración por parte del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de la Educación Media Superior de México en el Zócalo, avenida 5 de Mayo y Monte de Piedad, colonia Centro Histórico.
#PrecauciónVial | Considera concentración de manifestantes a las 15:00 hrs., en inmediaciones de Plaza de la Constitución.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 6, 2026
Se espera una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc
A las 10:00 de la mañana se espera una concentración en el Ángel de la Independencia, en avenida Paseo de la Reforma y en la calle Florencia.
#PrecauciónVial | Considera a las 10:00 hrs., concentración de manifestantes en inmediaciones del Ángel de la Independencia.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 6, 2026
Se espera una marcha en la estación Chabacano por la tarde
Se espera una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc a las 17:00 horas. Comenzará en la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX y se dirigirá rumbo al Zócalo Capitalino.
#PrecauciónVial | A las 17:00 hrs., se prevé marcha que partirá de Calz. de Tlalpan y Calz. Chabacano rumbo al Zócalo.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 6, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?
El Hoy No Circula para este martes de 6 de octubre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos no circulan hoy.
Engomado ROSA
Terminación de placas 7 y 8
Hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este martes 6 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 https://t.co/dUbTXbKDUd— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 6, 2026