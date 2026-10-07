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¿Qué marchas y bloqueos habrá hoy 7 de octubre en CDMX? Toma precauciones y que no se te haga tarde

Estas son las calles cerradas por marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este miércoles; conoce las alternativas viales.

Marchas y bloqueos que se esperan hoy miércoles 7 de octubre en la CDMX
¿Qué bloqueos y marchas hay este miércoles 7 de octubre?| SSC CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Iveth Ortiz

En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) para este 7 de octubre 2026.

¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este miércoles

Se registra un cierre vial en Insurgentes

Continúan los bloqueos en la alcaldía Xochimilco

Presencia de manifestantes en colonia San Ángel

Cerrada la circulación en la calle de Canela

Asentamientos en Eje Central

Se registra ligera carga vehicular

Se prevé una concentración en la colonia San Rafael

Se prevé una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 10 de la mañana se espera de una concentración por parte de Familias Desalojadas del Edificio República de Cuba No. 11, en la colonia Centro Histórico.

Se prevé una concentración en la alcaldía Iztapalapa

A las 10:00 de la mañana se espera una concentración en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc. La ubicación será en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la segunda concentración será en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Se realizará una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

Se espera una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc a las 9:00 de la mañana. Comenzará en la Alameda Central y se dirigirá rumbo a la Embajada de Estados Unidos en avenida paseo de la Reforma.

¿Qué autos no circulan hoy miércoles 7 de octubre?

El Hoy No Circula para este miércoles de 7 de octubre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos no circulan hoy.

Engomado ROJO
Terminación de placas 3 y 4
Hologramas 1 y 2

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