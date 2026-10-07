¿Qué marchas y bloqueos habrá hoy 7 de octubre en CDMX? Toma precauciones y que no se te haga tarde
Estas son las calles cerradas por marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este miércoles; conoce las alternativas viales.
En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) para este 7 de octubre 2026.
¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este miércoles
Se registra un cierre vial en Insurgentes
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Insurgentes entre Eje 10 Sur y Barranca del Muerto, por manifestantes a la altura de Cracovia. #AlternativaVial Universidad y Revolución. https://t.co/my8pSAWnn3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026
Continúan los bloqueos en la alcaldía Xochimilco
Presencia de manifestantes en colonia San Ángel
#PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Insurgentes a la altura de Cracovia, col. San Ángel, no afectan vialidad. https://t.co/A7jgbXR50R— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026
Cerrada la circulación en la calle de Canela
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Canela a partir de Añil, por manifestantes. #AlternativaVial Canal de Tezontle y Viaducto. https://t.co/W4tJzkzRv0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026
Asentamientos en Eje Central
Eje Central con asentamientos al cruce con semáforos de Xola a Fray Servando Teresa de Mier. https://t.co/Bh737icOzE— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026
Se registra ligera carga vehicular
Hamburgo registra ligera carga al cruce con semáforos de Insurgentes a Florencia. https://t.co/zla3x8IDNc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026
Se prevé una concentración en la colonia San Rafael
#PrecauciónVial | Alrededor de las 10:00 hrs., se prevé concentración de manifestantes en James Sullivan núm. 119, col. San Rafael.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026
Se prevé una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc
A las 10 de la mañana se espera de una concentración por parte de Familias Desalojadas del Edificio República de Cuba No. 11, en la colonia Centro Histórico.
Se prevé una concentración en la alcaldía Iztapalapa
A las 10:00 de la mañana se espera una concentración en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc. La ubicación será en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la segunda concentración será en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
#PrecauciónVial | A las 10:00 hrs., se espera la concentración de manifestantes en Av. Reforma núm. 100, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026
Se realizará una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc
Se espera una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc a las 9:00 de la mañana. Comenzará en la Alameda Central y se dirigirá rumbo a la Embajada de Estados Unidos en avenida paseo de la Reforma.
#PrecauciónVial | Considera marcha a las 09:00 hrs., que partirá de Alameda Central rumbo a Paseo de la Reforma núm. 305.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026
¿Qué autos no circulan hoy miércoles 7 de octubre?
El Hoy No Circula para este miércoles de 7 de octubre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos no circulan hoy.
Engomado ROJO
Terminación de placas 3 y 4
Hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este miércoles 7 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. https://t.co/jxXUFyGDAJ— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 7, 2026