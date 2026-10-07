¿Qué marchas y bloqueos habrá hoy 7 de octubre en CDMX? Toma precauciones y que no se te haga tarde

A las 10:00 de la mañana se espera una concentración en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc. La ubicación será en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la segunda concentración será en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

#PrecauciónVial | A las 10:00 hrs., se espera la concentración de manifestantes en Av. Reforma núm. 100, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2026