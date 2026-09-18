¿Qué bloqueos y marchas se esperan en la CDMX hoy 18 de septiembre 2026?

Integrantes del sindicato se manifestarán a partir de las 15:00 horas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosió Villegas”, ubicado sobre la Calz. de Tlalpan No. 4502, Col. Belisario Domínguez Sección 16.

De aquí partirá el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud hacia la Av. Oaxaca No. 58, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras tanto la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado Valentín Gómez Farías No. 40, se dirigirá hacia la Col. San Rafael.