¿Qué bloqueos y marchas se esperan en la CDMX hoy 18 de septiembre 2026?
Hoy se esperan diversas marchas en la CDMX, como es de costumbre, aquí tenemos las últimas actualizaciones minuto a minuto. Conoce de qué tratan.
Marchas y concentraciones en diversas alcaldías afectarán a la Ciudad de México (CDMX) desde la mañana hasta en la tarde. Por lo que aquí podrás encontrar las actualizaciones sobre el avance del tránsito en calles y vialidades de primera mano hoy 18 de septiembre 2026.
Estas son las zonas afectadas hoy en CDMX
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud se movilizarán
Integrantes del sindicato se manifestarán a partir de las 15:00 horas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosió Villegas”, ubicado sobre la Calz. de Tlalpan No. 4502, Col. Belisario Domínguez Sección 16.
De aquí partirá el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud hacia la Av. Oaxaca No. 58, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
Mientras tanto la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado Valentín Gómez Farías No. 40, se dirigirá hacia la Col. San Rafael.
¿Qué le depara a la alcaldía Cuauhtémoc?
Por otra parte en la alcaldía Cuauhtémoc, se espera una concentración a las 10:00 de la mañana sobre la Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, donde extrabajadores de la Extinta Ruta 100 Cuauhtémoc, exigirán el pago del finiquito que corresponde a la liquidación del 28% de intereses y utilidades de su Fideicomiso. No se descartan afectaciones durante su movilización.
Concentración en la alcaldía Milpa Alta
Autoridades del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alertan que la Colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas se concentrará a partir de las 9:00 de la mañana sobre la Av. México Norte y Constitución en la Col. Villa Milpa Alta.