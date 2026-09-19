Marchas, manifestaciones y simulacro en CDMX hoy 19 de septiembre
Azteca Noticias te presenta el minuto a minuto de las marchas, bloqueos y manifestaciones EN VIVO este 19 de septiembre en la Ciudad de México.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México compartió la agenda de movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy sábado 19 de septiembre de 2026.
Azteca Noticias te mantiene informado acerca de los cierres viales y alternativas tomar para evitar complicaciones en traslados por la capital del país.
Estas son las marchas previstas para HOY sábado 19 de septiembre de 2026
Marchas, manifestaciones y simulacro en CDMX hoy 19 de septiembre
Estas son las marchas y concentraciones previstas para este sábado 19 de septiembre
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informaron que para este sábado 19 de septiembre de 2026 se tiene previstas 1 marcha y 11 concentraciones en diversos puntos de la capital.
⚠️🗓️ #ENTÉRATE | Para hoy, 19 de septiembre 2026, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/vvpHAPRxFJ— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 19, 2026