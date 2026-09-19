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Marchas, manifestaciones y simulacro en CDMX hoy 19 de septiembre

Azteca Noticias te presenta el minuto a minuto de las marchas, bloqueos y manifestaciones EN VIVO este 19 de septiembre en la Ciudad de México.

Marchas CDMX hoy 19 de septiembre.
Marchas CDMX hoy 19 de septiembre: Bloqueos, tráfico y alternativas EN VIVO|X.

Escrito por: Alexis Pérez Cerino

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México compartió la agenda de movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy sábado 19 de septiembre de 2026.

Azteca Noticias te mantiene informado acerca de los cierres viales y alternativas tomar para evitar complicaciones en traslados por la capital del país.

Estas son las marchas previstas para HOY sábado 19 de septiembre de 2026

Marchas, manifestaciones y simulacro en CDMX hoy 19 de septiembre

Estas son las marchas y concentraciones previstas para este sábado 19 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informaron que para este sábado 19 de septiembre de 2026 se tiene previstas 1 marcha y 11 concentraciones en diversos puntos de la capital.

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