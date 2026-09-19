Marchas, manifestaciones y simulacro en CDMX hoy 19 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México compartió la agenda de movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy sábado 19 de septiembre de 2026.

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