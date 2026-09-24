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!Atención! Estas son las marchas y movilizaciones que se esperan hoy en CDMX

Antes de que salgas de casa, consulta nuestras actualizaciones sobre las marchas y movilizaciones que afectarán hoy en varias alcaldías de CDMX.

Marchas y movilizaciones que se esperan hoy 24 de septiembre de 2026 en la CDMX
Manifestaciones y protestas programadas para hoy, 24 de septiembre de 2026, en CDMX|Segob CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Felipe Vera

Este jueves 24 de septiembre se prevén distintas marchas y movilizaciones que podrán afectar a la CDMX. Por lo tanto, aquí en Azteca Noticias podrás encontrar las mejores rutas alternas.

¡Toma nota! Marchas y movilizaciones en CDMX para este jueves 24 de septiembre 2026

¿Qué autos no circulan hoy 24 de septiembre?

Para el Hoy No Circula de este jueves 24 de septiembre, en la Zona Metropolitana del Valle de México se aplicará para vehículos con Engomado verde con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Quedan exentos los hologramas 00 y 0.

Habrá protesta en calles de la alcaldía Magdalena Contreras

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos se concentrarán a las 11 de la mañana en Periférico Sur No. 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esto con motivo de la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”.

Trabajadores activos y jubilados del IMSS realizarán marcha en Centro Médico "Siglo XXI"

A las 11 de la mañana, se esperan movilizaciones en el Centro Médico "Siglo XXI" por trabajadores y jubilados para exigir la falta de insumos médicos sobre la avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc.

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