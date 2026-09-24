!Atención! Estas son las marchas y movilizaciones que se esperan hoy en CDMX

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos se concentrarán a las 11 de la mañana en Periférico Sur No. 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esto con motivo de la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”.