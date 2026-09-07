“No vamos contra un partido, vamos contra un régimen": Marco Bonilla perfila candidatura en Chihuahua rumbo a 2027

En entrevista con Manuel López San Martín para Hechos AM, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, confirmó su intención de buscar la gubernatura en 2027. El edil panista prometió defender al estado “con uñas y dientes” frente al avance de Morena. Asimismo, acusó al oficialismo de sumir a entidades vecinas en crisis por supuestos nexos con el crimen, recriminando que hayan impugnado reformas locales destinadas a frenar narco-candidaturas.

Bonilla respaldó la coordinación en seguridad e industria fronteriza que encabeza la gobernadora Maru Campos con Estados Unidos. De cara a 2027, el alcalde presentó como sus principales credenciales el liderazgo de la capital en transparencia nacional, sus altas calificaciones crediticias y la creación de ocho de cada diez empleos en el estado, sumado a una baja del 29 % en homicidios.