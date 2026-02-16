¿Vuelve la amenaza ideológica? Marco Rubio lanza advertencia frontal contra el comunismo en Múnich

En la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó un mensaje directo: Advirtió que no se puede “coexistir” con sistemas que, según dijo, han generado represión y miseria en el pasado. El posicionamiento ocurrió durante su intervención ante líderes internacionales en Alemania.

“No se puede coexistir": el mensaje que marcó la Conferencia de Múnich

Desde el escenario en Múnich, Marco Rubio retomó la historia europea para explicar lo que llamó “amenazas latentes” contra Occidente.

Recordó la división de Alemania durante la Guerra Fría y afirmó que el bloque occidental logró imponerse al comunismo soviético tras décadas de confrontación ideológica y política.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡GUERRA AL COMUNISMO! EL DISCURSO DE MARCO RUBIO EN MÚNICH

“No se puede coexistir": el mensaje que marcó la Conferencia de Múnich

Durante su discurso, el funcionario estadounidense señaló que uno de los errores posteriores a la caída del bloque soviético fue asumir que ese modelo había quedado definitivamente atrás.

En su intervención, aseguró que mientras Occidente reducía su vigilancia estratégica, otros Estados fortalecían el control interno y ampliaban su influencia global.

Rubio también hizo referencia a la soberanía nacional y al papel de las instituciones internacionales. Sostuvo que, en su opinión, algunos países delegaron decisiones clave mientras descuidaban capacidades de defensa propias.

This is one of the best speeches against communism and pro-Western Civilization that I’ve ever heard..,



Marco Rubio is incredible here.



I started to pull quotes from it, but there are too many.



This is a must watch.

pic.twitter.com/1RNdhyfIgP — Tim Young (@TimRunsHisMouth) February 14, 2026

La advertencia sobre el comunismo y el error de “bajar la guardia”

En otro momento del mensaje, afirmó que los ejércitos no combaten por conceptos abstractos, sino por un pueblo y una forma de vida. En ese contexto, planteó la necesidad de reforzar principios como la libertad, la identidad nacional y la propiedad privada como ejes de estabilidad.

El pronunciamiento se dio en un foro marcado por la guerra en Ucrania, tensiones en Europa Oriental y el reacomodo geopolítico entre potencias occidentales y asiáticas.

La Conferencia de Seguridad de Múnich reúne cada año a jefes de Estado, ministros de defensa, diplomáticos y expertos en política internacional para debatir riesgos globales y estrategias de cooperación.

El mensaje desde Alemania dejó claro el posicionamiento estadounidense frente a modelos políticos que considera contrarios a los valores occidentales, en un momento de alta sensibilidad internacional y redefinición de alianzas estratégicas.