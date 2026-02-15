¡Guerra al comunismo! El discurso de Marco Rubio en Múnich

La Conferencia de Seguridad de Múnich no solo sirve para hablar de armas, sino también de ideas. Este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encargó de poner el tema del comunismo sobre la mesa.

Su mensaje fue una mezcla de nostalgia y alerta: Occidente está bajando la guardia frente a un enemigo que nunca se fue del todo.

Rubio recordó que, hace apenas seis décadas, el mundo estaba partido a la mitad por el Telón de Acero, una línea que separaba la libertad de la represión soviética.

Marco Rubio habla del Telón de Acero

Para el funcionario estadounidense, la victoria sobre el comunismo soviético fue posible gracias a una alianza real entre el Occidente libre y los disidentes que sufrían la tiranía. Recordó que aquel imperio prometía una igualdad que nunca llegó, entregando a cambio solo control y miedo.

Sin embargo, lanzó una crítica severa: tras la caída del muro, muchos creyeron que las ideologías colectivistas habían quedado enterradas para siempre. Ese exceso de confianza, según Rubio, fue un error histórico.

This is one of the best speeches against communism and pro-Western Civilization that I’ve ever heard..,



Marco Rubio is incredible here.



I started to pull quotes from it, but there are too many.



This is a must watch.

pic.twitter.com/1RNdhyfIgP — Tim Young (@TimRunsHisMouth) February 14, 2026

El descuido de la soberanía y la defensa

Uno de los puntos más polémicos de su discurso fue la crítica hacia cómo los países occidentales han gestionado su poder. Rubio afirmó que, mientras otros regímenes fortalecían el control del Estado para dominar, Occidente se dedicó a "externalizar" su soberanía a instituciones internacionales.

"Invertimos en enormes Estados de bienestar a costa de nuestra capacidad de defensa", señaló. Para la administración actual de EU, este descuido ha dejado a los aliados vulnerables, más preocupados por la burocracia que por proteger sus propias fronteras.

¿Por qué luchan realmente los ejércitos, según Marco Rubio?

Rubio fue tajante al hablar sobre el espíritu de las naciones. Aseguró que una civilización se vuelve frágil cuando deja de defender principios fundamentales como la propiedad privada y la libertad individual.

"Los ejércitos no luchan por abstracciones", sentenció en un mensaje que resonó en toda la sala. Para el Secretario de Estado, los soldados no van a la guerra por conceptos vagos, sino para defender a su pueblo, a su nación y a una forma de vida específica que hoy está bajo amenaza.

We do not want allies shackled by guilt and shame.



We want allies who are proud of their culture and heritage and are willing to help us defend it. pic.twitter.com/IOKg9n1UNM — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 14, 2026

El comunismo con "nuevos disfraces"

La advertencia desde Múnich fue directa: el comunismo no ha desaparecido, solo ha cambiado de piel. Rubio alertó que hoy existen modelos que intentan diluir la identidad nacional y la libertad personal en nombre de proyectos ideológicos modernos.

El llamado es a no intentar "coexistir" con sistemas que ya demostraron su fracaso en el pasado, sino a recordar el daño que causaron para evitar que vuelvan a infiltrarse en las sociedades libres bajo nuevas etiquetas.

Marco Rubio hace un llamado a despertar antes de que sea tarde

Al final de su intervención, quedó claro que Estados Unidos busca que sus aliados recuperen el orgullo por sus propios valores. Rubio cerró insistiendo en que la libertad no es un regalo eterno, sino una posesión que debe defenderse activamente.

Si Occidente no recuerda lo que el comunismo hizo en el pasado, estará condenado a enfrentar sus consecuencias en el futuro cercano bajo un disfraz mucho más sofisticado.