¿Quién es María Fernanda, la estudiante mexicana desaparecida en Alemania?

María Fernanda Sánchez es la mexicana desaparecida en el extranjero, uno de los dos casos reportados tan solo este mes; dos casos diferentes que causan la misma preocupación.

¿Quién es la mexicana desaparecida en Alemania?

María Fernanda Sánchez nació en Querétaro, México. Actualmente tiene 24 años de edad, mide 1.53 y pesa 48 kilos, por lo que es una mujer delgada y tiene el cabello largo y oscuro, según las descripciones en su ficha de búsqueda.

La joven estudió la carrera de comunicación en el Tec de Monterrey, una escuela privada del país, posteriormente viajó a Berlín, Alemanía para hacer una maestría. Sin embargo, desde el 22 de julio dejó de comunicarse con su familia, desde entonces se desconoce su paradero y su estado de salud.

¿Qué se sabe de la desaparición de la mexicana María Fernanda?

De acuerdo con la policía de Alemania, la estudiante mexicana salió de su departamento el 22 de julio y ya no regresó. Desde su desaparición, las autoridades alemanas y mexicanas trabajan en conjunto para localizarla.

La policía de Berlín emitió un boletín de búsqueda, donde aparece la foto de la mexicana desaparecida con sus señas particulares, para que los ciudadanos alemanes ayuden a encontrarla y cualquiera que le encuentre dé parte a la policía.

Las autoridades mexicanas hicieron lo mismo, además mantienen contacto directo con la familia de María Fernanda para informarles sobre los avances de la investigación y búsqueda.

“Estamos colaborando con las autoridades en Alemania y mantenemos contacto directo con la familia de María Fernanda. Quienes trabajamos en la @EmbaMexAle estamos aquí para nuestra comunidad en Alemania. Siempre”, compartió la embajada de México en Alemania en sus redes sociales.

Sus seres queridos no se quedaron atrás y utilizaron las redes sociales para apoyar a la policía con la búsqueda. Los familiares de la joven crearon una cuenta en Instagram, la cual con solo cinco publicaciones ya tiene miles de seguidores.

Los padres de la mexicana desaparecida viajaron hasta Alemania para mantenerse cerca y pendientes de las investigaciones para encontrarla.

