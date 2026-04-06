El cohete Kinetica-2 de China pone en órbita tres satélites en su vuelo inaugural

China inicia su nuevo plan quinquenal este 2026 y en gran medida estará enfocado en el desarrollo de alta calidad, la innovación tecnológica y la transición verde. Uno de los campos que han experimentado un importante progreso durante el plan quinquenal anterior y en los que se seguirá trabajando arduamente los próximos cinco años es el Programa Espacial de China.

Desde el ensamblaje de la Estación Espacial Tiangong hasta la preparación para misiones lunares en el año 2030, la nación está avanzando rápidamente en sus capacidades.

La empresa espacial comercial china CAS Space ha lanzado su cohete Kinetica-2, lo que supone un nuevo éxito en el desarrollo espacial del país.

El 30 de marzo, el cohete Kinetica-2 de la empresa china CAS Space despegó desde la Zona de Pruebas de Innovación Aeroespacial Comercial de Dongfeng, lo cual marcó el primer vuelo del cohete Kinetica-2.

China avanza en el lanzamiento de cohetes

El cohete de carga media y propulsión líquida puso en órbita con éxito el satélite New March-02, que sirve a una nave espacial experimental.

“El exitoso lanzamiento del Kinetica-2 marca el momento en que los cohetes comerciales de China han entrado en la categoría de vehículos de lanzamiento de carga media a pesada. En el futuro, el Kinetica-2 apoyará activamente la construcción de las constelaciones de Internet en órbita terrestre baja de China, y también participará en trabajos relacionados con el sistema de transporte de carga del espacio a tierra de China.

“El Kinetica-2 puede equiparse con la etapa superior Kinastra-1 que estamos desarrollando, de modo que podrá prestar mejores servicios a las futuras misiones de exploración del espacio profundo de China. También hemos definido nuestro propio objetivo: desarrollar un cohete básico y producir tres variantes, proporcionando a China una capacidad de lanzamiento en órbita terrestre baja que oscile entre las 2 y las 20 toneladas”, dijo Lian Jie, diseñador jefe adjunto de Kinetica-2.

Los desarrolladores trabajan actualmente en tecnología de cohetes reutilizables. Se espera que los cohetes comerciales desempeñen un papel cada vez más importante en las misiones espaciales nacionales, lo que ayudará a reducir costos y mejorar la eficiencia, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de seguridad.

Desde los centros de lanzamiento en la Tierra hasta la Luna y más allá: el viaje de China por el espacio continúa.