Profundidades de los océanos permanecen desconocidas, mientras seguimos explorando el espacio exterior

Hemos fotografiado galaxias a millones de años luz de distancia. Hemos enviado sondas más allá del sistema solar y puesto a más de 600 personas en órbita. Sin embargo, en pleno siglo XXI, seguimos sin conocer la mayor parte de nuestro propio planeta, como los océanos.

Más del 80% del océano permanece inexplorado. Y cuando se trata de sus zonas más profundas, el nivel de desconocimiento es aún más extremo: se estima que solamente hemos estudiado menos del 0.001%.

La comparación con la exploración espacial es reveladora. Mientras la humanidad ha invertido décadas y miles de millones de dólares en entender lo que ocurre fuera de la Tierra, el mundo que se encuentra bajo la superficie marina ha quedado, en gran medida, relegado.

Explorar el océano profundo es mucho más complejo que viajar al espacio por la hostilidad del mar

En el vacío espacial, el principal desafío es la ausencia de presión. En el océano ocurre lo contrario. A casi 11,000 metros de profundidad, en puntos como el Abismo Challenger dentro de la Fosa de las Marianas, la presión supera más de mil veces la que experimentamos a nivel del mar. Es una fuerza capaz de colapsar estructuras en cuestión de instantes. Cualquier vehículo que descienda a esas profundidades debe resistir condiciones extremas, donde un fallo mínimo implica una implosión inmediata.

A esto se suma la oscuridad total. La luz solar apenas penetra unos 200 metros en el océano. Más allá de ese punto, el entorno es completamente negro. A diferencia del espacio, donde los instrumentos pueden captar señales a grandes distancias, en el fondo marino la visibilidad es prácticamente nula y la comunicación se vuelve limitada y poco fiable, ya que las ondas de radio no se transmiten eficazmente bajo el agua.

El entorno, además, es dinámico e impredecible. Corrientes, variaciones de temperatura, salinidad y un ecosistema en gran parte desconocido convierten cada inmersión en una operación de alto riesgo. Incluso los materiales se degradan: el agua salada es altamente corrosiva y afecta equipos, sensores y estructuras.

A pesar de estas dificultades, ha habido incursiones puntuales. Menos de 30 personas han descendido hasta el punto más profundo del planeta. Entre ellas, el cineasta y explorador James Cameron, quien en 2012 realizó un descenso en solitario que evidenció tanto el avance tecnológico como las limitaciones actuales de la exploración oceánica.

Pero más allá del desafío técnico ¿por qué sabemos tan poco?

La respuesta es política y económica. La exploración espacial ha estado impulsada por intereses estratégicos: competencia entre potencias, desarrollo tecnológico, comunicaciones satelitales y, más recientemente, la posibilidad de colonizar otros cuerpos celestes. Instituciones como la NASA han canalizado inversiones multimillonarias bajo estos objetivos.

El océano profundo, en cambio, carece de ese mismo impulso geopolítico, a pesar de su relevancia crítica. Y esto representa una paradoja.

Porque lejos de ser un espacio vacío, el fondo marino alberga ecosistemas únicos. Existen formas de vida que no dependen de la luz solar, sino de procesos químicos, en entornos como las ventilas hidrotermales. Organismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas han llevado a replantear hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra e incluso sobre la posibilidad de vida en otros planetas.

Además, el océano juega un papel central en la regulación del clima global. Actúa como uno de los mayores sumideros de carbono del planeta y es clave en la distribución de calor a través de corrientes marinas. Su alteración podría tener consecuencias directas en los sistemas climáticos que sostienen la vida tal como la conocemos.

El desconocimiento además de una limitación científica, se vuelve un riesgo.

Paradójicamente, hoy sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre vastas regiones de nuestros propios océanos. La humanidad ha mirado hacia el cielo en busca de respuestas, mientras el entorno más cercano sigue siendo, en gran medida, un territorio inexplorado.

La exploración espacial continuará avanzando, impulsada por ambiciones tecnológicas y estratégicas. Pero quizá el mayor vacío de conocimiento no esté a millones de kilómetros de distancia, sino bajo la superficie del planeta que habitamos.

Entenderlo va más allá de la curiosidad, podría significar una cuestión de supervivencia.

