Cae Rosa María Rubio, la “viuda negra": caso Carlos Aguirre y una muerte por el poder

Una historia de un supuesto amor terminó con un trágico final. El miércoles pasado fue detenida Rosa María Rubio en Brickell, Miami, pero ¿quién es y por qué la arrestaron?

Rosita, como la conocen, estaría presuntamente involucrada en un caso de dinero, poder y medios tras la muerte del empresario Carlos Aguirre, con quien se casó.

Matrimonio de Carlos Aguirre y Rosa María estuvo en los reflectores

Rosa María Rubio se casó en 2009 con Carlos Aguirre, empresario de medios de comunicación. La boda fue en el Hotel San Regis en la Ciudad de México. Asistieron miembros de la sociedad mexicana y periodistas reconocidos.

Carlos Aguirre Gómez era ejecutivo de Grupo Radio Centro. Su matrimonio con Rosa se convirtitó en uno de los más connotados de la alta sociedad en la capital. Sus nombres aparecieron en varias ocasiones en revistas tras acudir a diversas fiestas.

Esposa de Carlos Aguirre buscó frecuencias de radio

Años después Carlos Aguirre y sus hermanos dejaron la organización, pero ella comenzó la búsqueda de frecuencias de radio para comprar en la capital.

En 2019 el Instituto Federal de Telecomunicaciones validó la transmisión de acciones de una radiodifusora a su favor y meses después Rosita Rubio apareció como una de las accionistas de uno de los grupos de radio más importantes del país.

Sin embargo, un año después, las cosas comenzaron a cambiar al morir Carlos Aguirre. Autoridades judiciales comenzaron una investigación sobre transferencias de fideicomisos y capitales del exdirectivo radiofónico a favor de ella.

Esposa de empresario Carlos Aguirre habría ordenado matarlo

Luego de un análisis, se detectaron irregularidades en los movimientos cuyos montos se calculan en millones de dólares.

Según el columnista Darío Celis, una vez consumado el despojo, la ahora detenida habría ordenado el asesinato de su esposo.

Hoy está detenida en Broward, Florida, al ser arrestada por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Hija de Carlos Aguirre agradece arresto de Rosita

Sofía Aguirre, hija de Carlos Aguirre, publicó en redes sociales un video en el que agradeció la acción de las autoridades.

“Gracias a su apoyo y a la coordinación que se llevó a cabo con las autoridades norteamericanas, que dieron el resultado después de más de 5 años de un proceso muy largo, muy doloroso”, expresó.

De concretarse la extradición de Rosa María Rubio, será juzgada en México por los delitos de secuestro agravado y homicidio, todo por quedarse con una fortuna creada a partir de la comunicación en lo que algunos califican como la viuda negra de Radio Centro.

Con información de Gonzalo Oliveros