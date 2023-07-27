Embajador confirma un “eco importante” en Alemania por la mexicana desaparecida en Berlín

En las últimas horas, el caso de María Fernanda Sánchez ha levantado las alarmas en México y, por supuesto, en Alemania, concretamente en la ciudad de Berlín, donde la joven de 24 años fue reportada como desaparecida el pasado 22 de julio.

Por este motivo, el equipo de Hechos AM contactó al embajador de México en el país europeo, Francisco Quiroga, quien dio más detalles sobre la situación de la estudiante de posgrado, así como el apoyo que le han brindado a la familia y la respuesta por parte de la policía alemana.

“María Fernanda sigue desaparecida”, confirmó el embajador en su primera intervención. “La policía ha iniciado la investigación y la búsqueda. La familia está aquí, lo cual ha sido de gran ayuda para facilitar estos esfuerzos”, añadió, pues tanto la embajada como miembros de la comunidad mexicana en Berlín se han sumado al protocolo para encontrarla.

¿Qué pasó con María Fernanda, la mexicana desaparecida en Alemania?

“Hay varias líneas de investigación. Nosotros hemos insistido que no se descarte ningún escenario, que se le considere una posible víctima”, expresó Quiroga respecto a la situación de María Fernanda, pues suponer el peor escenario implica una mayor implicación de las autoridades, quienes ya se movilizan bajo esta línea.

Los días posteriores a la desaparición son los momentos más importantes que queremos aprovechar y lograr encontrar a María Fernanda Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania, para Hechos AM

El 25 de julio, la Policía Criminal del Estado informó que María Fernanda salió de su departamento, ubicado en Büchnerweg, distrito de Treptow-Köpenick, pero nunca regresó. Un comunicado difundido en todos sus canales oficiales donde además añadieron que “hay indicios de que la joven de 24 años se encuentra en una situación psicológica excepcional”.

María Fernanda, mexicana desaparecida en Alemania, ha provocado un “eco importante"; confirma embajador

Embajada de México en Alemania apoya a la familia de María Fernanda

Tras confirmar que la familia de María Fernanda Sánchez ya se encuentra en Alemania para implicarse en la búsqueda de la joven, Francisco Quiroga dio a conocer cómo su oficina los ayuda en estos casos, pues adelantó que no es el primero y que hay un equipo dedicado.

“Los apoyamos con nuestra experiencia, conocimiento, con las interlocuciones que tenemos… No es la primera vez que estamos en esta situación, tenemos un equipo de especialistas”, explicó, pues entre las labores se encuentra la traducción, el apoyo psicológico y el despliegue para la búsqueda de personas.

“Es fundamental la difusión de la información. La sociedad alemana y los medios alemanes han tomado este tema y sí ha habido un eco importante. Una gran respuesta por parte de las organizaciones civiles alemanas y del público en general”, sentenció Francisco Quiroga para Hechos AM.

La reunión de la embajada con la familia se confirmó el 26 de julio, día en que la cancillería informó que ya se había activado el protocolo de protección consular, el cual involucra contacto con su familia, universidad, policía, aeropuertos y hospitales

