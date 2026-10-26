“Evitaremos la mexicanización": Marine Le Pen lanza su campaña en Francia prometiendo freno al narcotráfico

La lideresa de la derecha francesa, Marine Le Pen, arrancó oficialmente su campaña presidencial rumbo a los comicios de 2027 con un acto multitudinario en la ciudad de Orléans. Ante más de 8 mil simpatizantes, la candidata centró la narrativa de su proyecto político en el endurecimiento del control migratorio y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Durante su discurso, Le Pen prometió la implementación de deportaciones automáticas para todos los migrantes indocumentados que se encuentren en territorio francés, perfilando una agenda de puño duro contra la irregularidad migratoria.

En uno de los momentos más polémicos de su intervención, la candidata sostuvo que uno de los ejes de su eventual gobierno será evitar a toda costa lo que calificó como la "mexicanización" de Francia. La dirigente utilizó este término para referirse explícitamente a la expansión de la violencia vinculada al narcotráfico, el crimen organizado y la presencia de los cárteles de la droga. Con esta retórica, la aspirante presidencial busca capitalizar el temor social ante el incremento de incidentes delictivos en diversas regiones del país europeo.

🇫🇷🚨 Marine Le Pen advierte sobre la “mexicanización” de Francia por la presencia de cárteles



🗣️ “No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles”, declaró Marine Le Pen durante el lanzamiento de su campaña presidencial rumbo a las… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 26, 2026

El descontento contra Emmanuel Macron posiciona a la derecha rumbo a 2027

El arranque de precampaña de Marine Le Pen ocurre en un contexto de profunda polarización y desgaste político para la administración del actual presidente Emmanuel Macron. Aprovechando la creciente ola de descontento social por el rumbo económico y los problemas de seguridad en la nación gala, Le Pen ha logrado consolidarse al frente de las preferencias electorales en las encuestas rumbo a la contienda presidencial de 2027.

La estrategia del partido de derecha apunta a posicionar la seguridad interior y la soberanía territorial como los temas centrales del debate público nacional. Al entrelazar la crisis migratoria con el combate a las redes del narcotráfico internacional mediante el uso de referencias despectivas hacia otros países, Le Pen busca afianzar el respaldo de las bases conservadoras y convencer a los sectores desencantados con el gobierno central en la antesala de la renovación del Eliseo.