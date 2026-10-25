La inconformidad social se extiende por Europa

En toda Europa: de Francia a Italia, y de Bélgica a España, miles de personas realizaron manifestaciones para exigir respuestas a problemas que sus gobiernos no han logrado resolver: el encarecimiento de la vida, la vivienda inaccesible, las pensiones y la calidad de los servicios públicos.

En Francia, las movilizaciones contra las políticas económicas terminaron con disturbios en varias ciudades. En Bélgica, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en Bruselas. En España, las pensiones y el acceso a la vivienda figuran entre las principales preocupaciones de la población. En Italia, los reclamos llegaron incluso hasta el Coliseo de Roma, donde un grupo forzó la entrada al monumento.

Detrás de las protestas hay una pregunta incómoda: ¿de dónde sale el dinero para pagar todo lo que los ciudadanos exigen y los políticos prometen? Las ayudas, los subsidios y los compromisos públicos tampoco son gratuitos, y alguien tiene que financiarlos.

El problema para los gobiernos es que las expectativas sociales no desaparecen cuando se agota el margen presupuestario. En el caso de Francia, un analista señaló que la dificultad del gobierno es que le quedan apenas seis meses en el poder, al igual que al presidente Emmanuel Macron, pues las elecciones presidenciales se celebrarán en 2027. Por ello, tienen dificultades para dar una salida política a la crisis o, al menos, para proponer soluciones que permitan superarla.