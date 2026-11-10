La tierra no ha parado de moverse en las regiones que son parte de la franja con mayor actividad sísmica en el planeta. Durante los últimos siete días, más de 20 sismos de magnitud igual o mayor a 5.0 sacudieron el Cinturón de Fuego del Pacífico, generando temor y alertas en varias naciones.

Las recientes sacudidas incluyeron movimientos este martes 10 de noviembre en Centroamérica y en el sur de nuestro país.

Estos los detalles de estos temblores y qué es esta zona sísmica.

Sismo de magnitud 5.4 registrado en Chiapas hoy 10 de noviembre

En las primeras horas de este martes 10 de noviembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud preliminar 5.4.

El epicentro fue a 176 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros, percibido en las regiones cercanas de la frontera sur.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.4 Loc 176 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 10/11/26 08:54:19 Lat 13.63 Lon -90.93 Pf 10 km pic.twitter.com/qHEQCUTwgX — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 10, 2026

Temblor reciente en Guatemala y otros países

Al sismo que se registró en territorio mexicano se sumó un sismo de magnitud 5.6 durante las primeras horas de este martes en Guatemala.

Las sacudidas se percibieron por habitantes de distintas localidades costeras.

Más de 20 sismos de más de magnitud 5

Los reportes internacionales indican que en los últimos siete días se contaron más de 20 terremotos que superan la magnitud 5.0 a lo largo de toda la franja del Pacífico.

Aunque estos eventos han provocado mayores sustos, los sistemas de alerta temprana descartaron riesgos mayores de tsunami en las costas.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Este fenómeno responde a la ubicación geográfica de los países afectados, ya que el Cinturón de Fuego es la región más sísmica y volcánica de todo el planeta.

Su intensa actividad de sismos constantes y erupciones se origina debido al choque y desplazamiento constante de las diferentes placas tectónicas bajo la corteza terrestre.

¿Afectará a #México? Cinco sismos en el Cinturón de Fuego



Una intensa jornada sísmica afectó a #Japón, #EU, #Perú, #China y #Venezuela, este último con un devastador doble terremoto.



Tras la alarma mundial sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, expertos de la @UNAM_MX… pic.twitter.com/XqjwhEp1OO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

¿Qué países forman parte del Cinturón de Fuego?

Por su extensión en forma de herradura, esta franja abarca las costas del continente americano y asiático.

Entre los países que forman parte y registran la mayor cantidad de eventos telúricos a nivel mundial se encuentran Japón, Chile, Indonesia, México y Estados Unidos.