Cinturón de Fuego: Qué es esta zona geológica y por qué se le relaciona con el temblor de 7.4 en Colombia

Después del fuerte temblor de 7.4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, la palabra Cinturón de Fuego se volvió repetitiva por su posible implicación en el movimiento telúrico que ha dejado, por lo menos hasta ahora, a más de 200 personas fallecidas.

¿Qué es el Cinturón de Fuego y qué zonas abarca?

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Esta es una de las regiones sísmicas y volcánicas más activas e inestables de la Tierra. Su forma es de una herradura gigante y su extensión es de más de 40 mil kilómetros a lo largo de las costas del Pacífico.

En esta zona suceden el 90% de terremotos del mundo y alrededor del 75% de los volcanes que se encuentran activos en el planeta.

#LoÚltimo | En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia se encuentran 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, víctimas del sismo de 7.4; 22 de ellos han sido identificados plenamente.… https://t.co/7ozw5Gpi41 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

Zonas y países que abarca el Cinturón de Fuego

El también llamado Anillo de Fuego abarca toda la costa del Pacífico, desde Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, llegando hasta Alaska.

Su paso no termina ahí, pues continúa por las Islas Aleutianas, Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia y Nueva Zelanda

Volcanes que forman parte del Cinturón de Fuego

El Cinturón de Fuego tiene varios de los volcanes más peligrosos del mundo:



Popocatépetl y Colima , México.

, México. Galeras y Nevado del Ruiz , Colombia.

, Colombia. Cotopaxi y Chimborazo , Ecuador.

, Ecuador. Monte Fuji

Krakatoa y Monte Merapi , Indonesia.

, Indonesia. Monte Santa Helena, Estados Unidos.

El Cinturón de Fuego y México

México es uno de los países que forman parte dle Cinturón de Fuego, lo que explica la elevada sismicidad y actividad volcánica del país.

En la República Mexicana hay cinco placas tectónicas principales: Cocos, Rivera, del Caribe, del Pacífico y Norteamericana.

El choque de las placas de Cocos y Rivera bajo la Norteamericana es la que causa los grandes sismos en la costa del Pacífico mexicano.

¿Qué provoca el Cinturón de Fuego?

Algunos de los efectos directos de este Anillo de Fuego son:



Sismos y terremotos: La acumulación y liberación de tensión entre las placas genera potentes movimientos telúricos.

Erupciones volcánicas: El hundimiento de las placas provoca magma que sube a la superficie por las fisuras, alimentando los volcanes.

Tsunamis: Cuando los terremotos ocurren en el Océano Pacífico, pueden desplazar enormes cantidades de agua y generar olas gigantescas.

Colombia y su relación con el Cinturón de Fuego

Colombia está al extremo noroccidental de Sudamérica, un punto crítico del Cinturón de Fuego donde chocan tres placas mayores: Nazca, Sudamericana y Caribe.

El terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, fue consecuencia de la interacción en esta zona donde la placa de Nazca se va por debajo de la placa Sudamericana.