¡Luces, cámara y “guau”! Mascotas dominan el escenario del Pet Masquerade

En esta temporada de Halloween, Florida celebró otra edición del evento Pet Masquerade, un desfile que dejó ver a las mascotas más consentidas mostrando su lado más creativo y juguetón.

Un Halloween que se convirtió en desfile: el origen social del Fantasy Fest

El Fantasy Fest es una fiesta de 10 días celebrada en Key West, Florida. Una tradición estadounidense que se fundó desde 1979 para mejorar la situación económica de la localidad a través de la diversión y la ocurrencia.

El primer desfile de fue organizado por Bill Conkle, Loe Liszka, Tony Falcone y Frank Romano, quienes aprovecharon las fechas cercanas reconocidas del Halloween para fusionarlo y convertirlo en tradición municipal.

Mascotas toman el control|Fantasy Fest

En octubre, Florida brilla por los hoteles atiborrados, negocios que abren sus puertas a los visitantes y platillos gigantes que uno encuentra en los restaurantes. Esta es la demostración del Fantasy Fest que se ha vuelto un evento sorprendente desde las máscaras y los disfraces con una perspectiva social y comunitaria.

De esta manera, lograron magnificar el turismo y el comercio en Key West, traducido al español como “Cayo Hueso”, que ha tenido una asistencia de hasta 75,000 personas cada año.

Los caninos más histriónicos en la pasarela

Entre risas y coreografías, los tutores junto con las mascotas desfilaron bajo el tema “cuentos para dormir y monstruos mágicos” en el Anfiteatro Coffee Butler.

En el festival de 2023, gracias a la cantidad aportada, se consiguió una Unidad Clínica Móvil de esterilización, castración y bienestar para brindar atención preventiva a cualquier malestar de las mascotas.

El objetivo del espectáculo al aire libre fue destinar los recursos económicos retribuidos para la Granja de Animales de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, defendiendo así el apoyo a la protección de animales rescatados.En 2024, la suma que se recaudó fue de $221,557.

Recursos destinados al bienestar animal|Fantasy Fest

No solamente el Pet Masquerade aporta a esta acción, sino también la coronación del Festival, que en este 2025, los fondos irán a la Sociedad de los Cayos de Florida para la Prevención de la Crueldad Animal. Representando a la organización de bienestar animal más grande de la localidad.

Para mantener la vivacidad del las presentaciones, en años anteriores, el festival ha manejado otras temáticas, refiriéndose siempre a la fantasía. Por ejemplo: Perdidos en los años 60, Secretos del Zodiaco, Vudú político, Carnaval cósmico, entre muchas otras ingeniosidades de la cultura estadounidense.

