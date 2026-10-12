Ni en su casa estaban a salvo: asesinan a una familia completa en Tabasco

La madrugada se convirtió en tragedia para una familia de la ranchería Taxco, en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Hombres armados irrumpieron en su vivienda y asesinaron a balazos a una pareja y a su hija, una joven que cursaba la preparatoria.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Mario García, de 46 años, quien trabajaba como albañil; su esposa, Diana Soberano, y su hija Jade Rubí. Los tres fueron localizados sin vida en la recámara de su domicilio, con impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Irrumpen en una vivienda y asesinan a una familia

De acuerdo con el testimonio de familiares, vecinos les avisaron por teléfono sobre lo ocurrido. Al llegar al inmueble, encontraron los cuerpos y observaron que la puerta había sido destruida con un marro, lo que apunta a que los agresores forzaron la entrada.

Manuel López, amigo de Carlos Mario, expresó su incredulidad ante el crimen y aseguró que la familia era conocida por dedicarse al trabajo.

El asesinato también provocó temor entre los habitantes de la zona, quienes señalaron que la violencia ha cambiado su vida cotidiana. Algunos vecinos dijeron que, por miedo a lo que pueda ocurrir durante la noche, prefieren permanecer en sus casas.

Investigan el multihomicidio en Nacajuca

Tras el triple homicidio, las autoridades iniciaron las investigaciones y desplegaron un operativo en distintas localidades para localizar a los responsables.

Trinidad Soberano, familiar de las víctimas, aseguró que la pareja y su hija no sufrían amenazas ni eran víctimas de extorsión. Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha determinado el posible móvil del crimen.

Mientras avanzan las indagatorias, los familiares expresaron su desconfianza en que se haga justicia por el asesinato de los tres integrantes de la familia.