Noche violenta en CDMX: Matan a balazos a hombre en calles de Iztapalapa; recibió varios disparo| Mientras Dormía

Trágica madrugada en la CDMX. En las primeras horas de este 3 de noviembre, un hombre fue asesinado a balazos tras ser interceptados por dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo en calles de la colonia Revolución, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La víctima recibió varios impactos de bala. Falleció en el lugar de los hechos.

Así ocurrió el ataque a balazos que dejó un hombre muerto en la CDMX

Los primeros reportes indican que los agresores dispararon en contra de la víctima en al menos seis ocasiones. El hombre intentó escapar para ponerse a salvo del ataque; sin embargo, fue alcanzado por las balas y cayó sobre el pavimento donde perdió la vida.

Elementos de la policía capitalina acudieron al lugar de los hechos para acordonar la zona, resguardando el lugar mientras esperaban la llegada de los servicios periciales para el levantamiento de cuerpo.

Personal de la Fiscalía capitalina realizó las diligencias correspondientes, levantó el cuerpo y lo trasladó al anfiteatro para continuar con las investigaciones.

¿Quién era la víctima? Lo que se sabe del ataque armado y la investigación

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre asesinado, así como el de los involucrados en su asesinato; tampoco se sabe la razón del ataque armado.

Mientras tanto, agentes de la Policía de Investigación revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar la ruta de escape de los responsables y tratar de establecer su paradero.

El hombre recibió al menos 6 impactos de bala en calles de Iztapalapa|AZTECA NOTICIAS

Exceso de velocidad provoca fuerte accidente vehicular en la Agrícola Oriental

En otro punto de la Ciudad de México se registró un accidente vehicular que dejó una persona gravemente herida sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, al oriente de la capital del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra la base de concreto de una estructura.

Debido al fuerte choque, la persona que viajaba en el automóvil sufrió lesiones de gravedad. Paramédicos de una ambulancia de la alcaldía le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.