Salvador “N”, presunto responsable de matar cuatro perros con veneno colocado en el Parque España y calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, no quedará en libertad, de acuerdo con el fallo de un juez en la Ciudad de México (CDMX).

En una nueva audiencia celebrada en los juzgados del Poder Judicial hoy en la calle Doctor Lavista, colonia Doctores, el juez negó que el imputado lleve su proceso en libertad.

Juez niega al “mataperros” de la Condesa llevar proceso en libertad

El presunto asesino de los cuatro perros seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva dentro del Reclusorio Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sofía Morín, abogada de los dueños de los perros, se consideró que no existen cambios que justifiquen sustituir esta medida por una menos severa.

Durante la audiencia, el juez analizó una solicitud presentada por la defensa del imputado y, tras escuchar los argumentos de la defensa y la asesora jurídica Salime Hinostrosa, el juzgador resolvió mantener vigente la prisión preventiva.

Pero la resolución de este viernes 20 de noviembre de 2026 no constituye una decisión sobre su culpabilidad o inocencia, ya que el proceso judicial continúa.

Presunto asesino de perros es buscado por otro delito

El 12 de noviembre pasado, se llevó otra audiencia en la cual la defensa del imputado se desistió del cambio de la medida cautelar de prisión domiciliaria para Salvador “N”.

Los dueños de los perros que perdieron la vida y vecinos de la colonia Condesa protestaron en aquella ocasión para que el hombre no quedara libre.

Aunado a este caso, Salvador “N” es buscado en el estado de Durango por el delito de sustracción de menores y existe una orden de aprehensión vigente en su contra.

Sofía Morín confirmó en entrevista que el imputado “no tiene un arraigo domiciliario, tiene como mil direcciones y en otros estados”.