El caso de Salvador “N”, conocido como el “mataperros” del Parque España en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX) podría dar un giro nuevo tras la muerte de cuatro animales de compañía, en tanto, otros tres resultaron lesionados.

Fue el pasado 27 de octubre cuando perros comieron cápsulas azules envueltas con carne, las cuales tenían una sustancia identificada como metomilo, de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

¡Ota sobrevivió al veneno en Parque España!



Su dueña pensó que la perdería cuando la perrita comenzó a presentar graves síntomas de intoxicación tras ingerir alimento presuntamente envenenado en este parque de la CDMX.



Después de recibir atención veterinaria y permanecer bajo… pic.twitter.com/UQAp18fmw0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

“Mataperros” de la Condesa buscará llevar proceso en casa

Tres días después de los hechos, Salvador “N”, de 58 años, fue detenido tras ser el hombre que coincide con las características del presunto responsable del envenenamiento de perros en el Parque España.

Actualmente está preso en el Reclusorio Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero, en una audiencia que se tiene prevista para este jueves, su defensa buscará que el sujeto lleve su proceso en libertad a pesar de ser investigado por el delito de maltraro animal.

El delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión.

Cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso por envenenamiento, la pena puede alcanzar hasta diez años de prisión.

Sofía Morín, abogada del caso, comentó en entrevista con Azteca Noticias que Salvador “N”, como imputado, tiene derecho a pedir que un juez revise la medida cautelar que se le dictó, pues actualmente está bajo prisión preventiva.

“La medida impuesta en la audiencia inicial fue la prisión preventiva. Y pues sí, efectivamente pues la audiencia es mañana. Son audiencias que se dan casi de un día a otro. Entonces, pues mañana vamos con todo para que no salga”. — Sofía Morín, abogada

“Mataperros” del Parque España tiene otra orden de captura por otro delito

La abogada Sofía Morín agregó que un juez definirá qué pasará con Salvador “N”, pero ella ve “muy difícil que salga por muchas razones”.

Entre ellas, dijo, “tenía otra orden de aprehensión extra de Durango” por sustracción de menores, mandamiento judicial que sigue vigente.

Aunado a ello, comentó, el imputado “no tiene un arraigo domiciliario, tiene como mil direcciones y en otros estados”.

“Para traerlo a este caso tuvo que ser por orden de aprehensión donde se puso agresivo con los policías y pues número cuatro, es un riesgo para la sociedad, entonces yo veo muy difícil que salga”. — Sofía Morín, abogada

Salvador “N” intentó evitar se arrestado

Su detención ocurrió aproximadamente a las 6:20 horas, en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, alcaldía Cuauhtémoc, el 30 de octubre pasado.

Cuando los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se acercaron a él, este reaccionó de manera agresiva contra los oficiales, quienes procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares.

Horas más tarde, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión contra Salvador “N”, por su probable participación en el delito de maltrato animal.