El veneno que dejó 48 horas de angustia en el Parque España de la Condesa: la historia de “Ota”

Dagmar pensó que sería el final de "Ota", una perrita que adoptó hace tres años cuando la atropellaron. Un paseo matutino en el Parque España, de la colonia Condesa, la mandó al veterinario por 48 horas tras comer uno de los 14 pedazos de carne envenenada que el 27 de octubre pasado cobraron la vida de otros cuatro perros.

Esta pequeña peluda de cuatro años es una de los animales de compañía que sobrevivió a la ingesta de la sustancia tóxica que las autoridades encontraron en cápsulas envueltas con carne y que habrían sido arrojadas por un sujeto identificado como Salvador “N”, qyuien ya está en el Reclusorio Norte por el delito de maltrato y crueldad animal.

Perrita comenzó a sacar espuma tras paseo en el Parque España

Fue dada de alta el 29 de octubre. "Ota", a quien su dueña también le dice güera de cariño, volvió al Parque España, donde posó para la cámara. Luce más repuesta, como si el veneno nunca hubiera estado. Atenta a los demás perros que se acercaban, la peluda emana estar agradecida con su dueña por lograr que le salvaran la vida.

Dagmar, vecina de la Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, conversó con Azteca Noticias sobre cómo ocurrieron los hechos ese día y este inesperado capítulo en la vida de ambas, quienes hoy salieron a disfrutar la vida nuevamente y esperando que esto no se repita.

La persona que se encarga de pasear a sus perritos llegó al parque cerca de las siete de la mañana, pero una hora después, le llamó para decirle que "Ota" estaba sacando mucha espuma por el hocico y temblaba como en un ataque de convulsiones.

"Me vine corriendo y cuando llegué realmente estaba súper mal, no podía caminar, la estaban cargando. Le llevamos súper rápido al veterinario y en el camino tenía mucha dificultad de respiración temblor, seguía sacando mucha espuma y pensé que se iba a morir ahí", relató Dagmar.

Más perros comenzaron a ser diagnosticados con posible veneno

En ese momento el susto y la desesperación se fusionaron en ella por no saber si iba a poder salvarla y llegar a tiempo al veterinario. Previo a que fuera llevada con un especialista, en casa le dieron carbón activado, lo que, dijo, ayudó a que el veneno no llegara a todo el sistema de "Ota" y así ganaron tiempo para llevarla al veterinario, donde estuvo en observación dos días.

El día de los hechos, una persona encargada de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, en la colonia Condesa, alertó sobre varios posibles casos de envenenamiento de perros de compañía. De acuerdo con los reportes de los propietarios, sus mascotas presuntamente habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban en las inmediaciones del Parque España.

"En unos 15 minutos después de que estuvimos en el veterinario, se empezó a parar, a mover la colita, seguía con mucha fiebre, pero sí se empezó a notar una mejoría instantánea (...) en ese momento me dijeron que por lo menos (se tenía que quedar) 24 horas, ya cuando supimos de todos los casos de los perritos y la gravedad de la situación, fueron 48 horas las que me indicaron"

En el veterinario al que llevaron a "Ota" se desconocía cuál era la sustancia que había ingerido, aunque ya la Fiscalía General de Justicia de CDMX confirmó este jueves que dentro del alimento envenenado había cápsulas con metomilo, un insecticida y acaricida altamente tóxico.

Otra oportunidad de vida para "Ota", sobreviviente al veneno en la Condesa

Hoy esta pequeña volvió a casa y su dueña Dogmar agradece que la vida misma le haya dado la oportunidad de qu "Ota" siga dando tumbos moviendo su colita y caminando a su lado para seguir escribiendo nuevas historias juntas.

Tras darle la vuelta a este día, uno de los más tristes que ambas pasaron, ahora su dueña tomará otras medidas como uso de bozales para que sus otros tres perros no queden expuestos. Si bien hay un sujeto detenido como presunto responsable de colocar los restos de comida con veneno, para Dagmar esto "no compensa" las muertes de los otros cuatro perros.

"El destino nos dio otra oportunidad, es una suertuda, bueno, yo también soy una suertuda por tenerla todavía".