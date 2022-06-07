Actor Matthew McConaughey pide uso responsable de armas en EU

El actor Matthew McConaughey acudió este martes a la Casa Blanca para hablar sobre el control y uso responsable de armas en Estados Unidos (EU), informó Karine Jean- Pierre, secretaria de prensa.

"Está aquí hoy para pedir a los líderes (del Congreso) que tomen medidas bipartidistas para poner fin a la matanza sin sentido y aprobar medidas razonables de responsabilidad en materia de armas que sabemos que salvarán vidas", dijo Jean-Pierre sobre la visita del actor a la Casa Blanca.

Matthew McConaughey indicó que es momento de hablar de responsabilidad sobre el uso de armas para frenar las matanzas sin sentido en Estados Unidos.

“Tenemos la obligación cultural de tomar medidas para frenar la matanza sin sentido de nuestros hijos. El debate sobre el control de armas no ha dejado más que un statu quo. Es hora de que hablemos sobre la responsabilidad de las armas”. expresó el actor durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Tune in for a briefing by Press Secretary Karine Jean-Pierre featuring Matthew McConaughey. https://t.co/NcyfFeoQV3 — The White House (@WhiteHouse) June 7, 2022

Matthew McConaughey recomienda mantener el uso de armas en EU

Matthew McConaughey señaló que la mejor manera de proteger la segunda enmienda y no prohibir el uso de armas es tener un control sobre qué personas pueden acceder a una pistola para mantener la Segunda Enmienda en Estados Unidos.

“No existe una barrera constitucional para la responsabilidad por las armas. Mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas peligrosas, no solo es lo más responsable, es la mejor forma de proteger la Segunda Enmienda”.

Asimismo, Matthew McConaughey señaló algunas formas de garantizar la responsabilidad para las personas que compran un arma en Estados Unidos y así asegurar que no cometerán tiroteos y asesinatos contra inocentes. Entre las recomendaciones, pidió verificar antecedentes de quienes compran armas.

También Matthew McConaughey recomendó aumentar la edad mínima de 18 a 21 años para comprar un rifle de asalto e implementar tiempos de espera; es decir que no puedan acceder a él el mismo día de compra, ello con la intención de que no representen un peligro.

El actor Matthew McConaughey, de 52 años, es originario de Uvalde la ciudad en la que el pasado 24 de mayo ocurrió una de las peores matanzas en la historia de Texas, cuando un adolescente de 18 años ingresó con un rifle a la primaria Robb y mató a 19 niños y dos maestras.