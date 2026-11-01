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Colores y creatividad universitaria, así es la Mega Ofrenda de la UNAM
Como cada 2 de noviembre, la UNAM organiza su Mega Ofrenda, en esta edición reconoce los aportes individuales y colectivos de quien ha pasado por sus aulas.
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumplió 475 años de la fundación de la Universidad de México y su celebración se proyectó en la Mega Ofrenda que se realizó en el Museo Universum.
Bajo el lema “475+ trayectorias que nos sustentan”, la casa de estudios busca reconocer el legado que personalidades han construido para conformar la identidad universitaria.
Con esta muestra, la UNAM busca reconocer el camino que se ha recorrido a lo largo de cuatro siglos no solo de forma individual, sino colectiva.
La Mega Ofrenda de la UNAM estará abierta desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2026 de las 11:00 a las 21:00 horas
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |
Estela Juárez/Azteca Noticias |