Mega Procesión de Catrinas 2026 EN VIVO: sigue aquí el recorrido, horario y calles cerradas en CDMX
La muerte anda rondando por la CDMX, pero para seguir EN VIVO la Mega Procesión de Catrinas 2026; conoce la ruta, calles cerradas y alternativas viales.
¡La Catrina cobra vida! Como parte de los festejos previos al Día de Muertos, este domingo 25 de octubre se realizará la tradicional Mega Procesión de Catrinas 2026, recorriendo las principales calles de la Ciudad de México (CDMX).
En Azteca Noticias te decimos a qué hora comienza el desfile y cuál es la ruta a seguir. También te contamos qué vialidades podrían presentar cierres y qué alternativas tienes para evitar complicaciones.
¿En dónde se puede ver la Mega Procesión de Catrinas 2026?
En punto de las 18:00 horas dará inicio el tradicional desfile, que partirá desde el Ángel de la Independencia. Podrás seguir toda la cobertura EN VIVO en las redes sociales de Azteca Noticias.
Mega Procesión de Catrinas 2026 EN VIVO: sigue aquí el recorrido, horario y calles cerradas en CDMX
Alternativas viales por la Mega Procesión de Catrinas 2026
Para evitar contratiempos en tus traslados, se recomienda tomar las siguientes alternativas viales:
Conductores: si necesitas circular de poniente a oriente o viceversa, utiliza vialidades como Circuito Interior, Avenida Insurgentes (con posibles afectaciones), Eje 1 Norte o Viaducto Miguel Alemán.
Metro CDMX: las Líneas 1, 2, 3 y 7 operan con normalidad en sus estaciones, a comparación del Metrobús que suspenderá recorridos en algunos tramos.
¡Nuestras tradiciones se viven en la Ciudad de México! 💃🕺✨ La @MEGACATRINAS llega para llenar de color Paseo de la Reforma. Acompaña a miles de catrines y catrinas en un recorrido lleno de música, color, cultura y recuerdos que nos conectan con nuestras raíces. 💀🎭 https://t.co/KG1jtOM1og— Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 20, 2026
Calles cerradas por la Mega Procesión de Catrinas este domingo
Alrededor del mediodía de este domingo, algunas calles comenzaron a presentar cierres viales debido a que la Mega Procesión de Catrinas 2026 recorrera las calles que conectan con el Centro Histórico de la CDMX.
Afectaciones viales:
-Paseo de la Reforma: Desde El Ángel de la Independencia hasta la zona centro.
-Avenida Juárez y El Caballito.
-Eje Central.
-Centro Histórico (5 de Mayo y Zócalo.
¡Toma en cuenta! Debido a que estas avenidas estarán cerradas, tampoco habrá servicio de Metrobús en:
-Línea 7 (Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa a Campo Marte)
-Línea 4 (Ruta Norte y Sur).
Ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2026
La organización dio a conocer la ruta de la Mega Procesión de Catrinas para este año:
Alrededor de las 18:00 horas parte de:
-Ángel de la Independencia
-Glorieta del Ahuehuete: Reforma, la antigua Palma
-El Caballito: (Vuelta)
-Avenida Juárez
-Bellas Artes
-5 de Mayo
-Zócalo
¿A qué hora empieza la Mega Procesión de Catrinas 2026?
La Mega Procesión de Catrinas iniciará en punto de las 18:00 horas de este domingo 25 de octubre (tiempo del centro de México).
Se espera que el evento dure un aproximado de 4 horas. Mientras que los primeros contingentes podrían estar arribando a la plancha del Zócalo alrededor de las 20:00 horas.