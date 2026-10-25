Mega Procesión de Catrinas 2026 EN VIVO: sigue aquí el recorrido, horario y calles cerradas en CDMX

¡La Catrina cobra vida! Como parte de los festejos previos al Día de Muertos, este domingo 25 de octubre se realizará la tradicional Mega Procesión de Catrinas 2026, recorriendo las principales calles de la Ciudad de México (CDMX).

En Azteca Noticias te decimos a qué hora comienza el desfile y cuál es la ruta a seguir. También te contamos qué vialidades podrían presentar cierres y qué alternativas tienes para evitar complicaciones.

¿En dónde se puede ver la Mega Procesión de Catrinas 2026?

En punto de las 18:00 horas dará inicio el tradicional desfile, que partirá desde el Ángel de la Independencia. Podrás seguir toda la cobertura EN VIVO en las redes sociales de Azteca Noticias.