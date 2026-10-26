Más de 20 mil personas, entre adultos y niños, se dieron cita en el circuito de Paseo de la Reforma hasta el Zócalo para admirar los trajes y disfraces de comparsas con motivo del Día de Muertos en la Ciudad de México (CDMX).

Los disfraces de catrines y catrinas destacaron por su creatividad, luces y colores que recuerdan al personaje de José Guadalupe Posadas y que fue adoptada como un símbolo de la festividad de Día de Muertos.

En su edición 13, en esta Mega Procesión de Catrinas participaron algunos vehículos que llamaron la atención por sus luces e ingenio.