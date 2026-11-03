Megamarcha nacional del IMSS: ¿cuándo es, a qué hora inicia y cuál será la ruta?

¡Nueva marcha en noviembre! La megamarcha nacional del Intituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya tiene fecha y horario de la movilización, toma nota del punto de concentración, la hora de salida y la ruta que seguirá.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha nacional para expresar sus demandas y manifestar su inconformidad ante distintas situaciones que enfrenta el personal de salud.

La movilización está programada para el próximo lunes 9 de noviembre, por lo que las personas que transitan, viven, trabajan o tienen previsto trasladarse por la zona donde avanzará deberán tomar precauciones y considerar posibles afectaciones viales.

¿Cuándo y a qué hora será la megamarcha nacional del IMSS?

En las últimas semanas, las inconformidades de trabajadores del IMSS han derivado en distintas manifestaciones y movilizaciones en varios puntos de la CDMX.

Estas protestas han reunido al personal de diferentes hospitales y entidades, que buscan visibilizar sus demandas relacionadas con el aumento salarial del 10%; dotación suficiente de material, equipo y personal; régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores; rechazo a las Afores; incremento del presupuesto para salud de al menos 7% del PIB; eliminación de la ley mordaza y destitución de Rafael Olivos, secretario general del SNTSS.

De acuerdo con la información que difundió la página oficial de "En Defensa del Seguro Social", la megamarcha se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.

Los participantes se concentrarán en el Centro Médico Nacional Siglo XXI; desde allí comenzarán su recorrido hacia el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué está pasando con las guarderías del IMSS?

Las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrentan una crisis financiera asfixiante. Operar hoy estos centros infantiles se transformó en una verdadera carrera cuesta arriba. Para atender a 150 niños, la normativa exige una plantilla estricta de 40 profesionales, incluyendo directora, vigilante, coordinadores de pedagogía, educadoras y enfermeras.

Mientras los gastos se multiplican, el Seguro Social asfixia a los centros. Un plantel de 230 niños recibe casi 1.5 millones de pesos mensuales con la cuota de 6 mil 300 pesos por menor. Sin embargo, desembolsan 640 mil pesos solo en nóminas y 400 mil en alimentos.

El margen restante resulta insuficiente para pagar servicios, impuestos y las costosas normativas que el instituto impone a discreción. Si el salario sube un 13 por ciento, la cuota oficial apenas mejora un cuatro por ciento.

