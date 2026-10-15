¿A qué criminal están buscan en la frontera? Despliegan megaoperativo de seguridad

Un megaoperativo de seguridad fue desplegado en la frontera con el objetivo de localizar y detener a presuntos delincuentes considerados prioritarios por las autoridades, debido a su posible participación en hechos que afectan la seguridad de la región.

En el dispositivo participan elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, así como agentes de investigación, quienes realizan acciones coordinadas para ubicar a personas que cuentan con órdenes de aprehensión.

El despliegue contempla la movilización de un importante número de unidades especializadas, entre ellas vehículos blindados, vehículos todoterreno y drones, que servirán como apoyo durante las labores de búsqueda.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas que pretenden detener ni el número exacto de objetivos incluidos en el operativo.

¿Qué se sabe del megaoperativo en la frontera?

La presencia de distintas fuerzas de seguridad busca coordinar las tareas de localización y detención, con apoyo de recursos terrestres y tecnológicos. Sin embargo, hasta ahora no se han detallado las zonas específicas en las que se desarrollan las acciones ni los puntos que serán intervenidos.

Además, la participación de agentes de investigación apunta a que el operativo también está enfocado en ubicar a personas contra quienes existen órdenes judiciales pendientes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más información sobre las zonas donde se desarrolla el operativo, las personas buscadas y los posibles resultados de las acciones.

Hasta que exista un balance oficial, se desconoce si se han concretado detenciones o si el despliegue continuará durante los próximos días.