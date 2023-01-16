Megarraptor y dinosaurios emplumados dominaron Patagonia chilena

Un grupo de científicos está desenterrando en la Patagonia chilena el registro fósil de dinosaurios más austral del mundo fuera de la Antártica, incluyendo restos del megarraptor, que habría sido uno de los principales depredadores en la zona antes de su extinción masiva.

Conforme a un artículo publicado en la revista Journal of Southn American Earth Sciences, científicos han desenterrado fósiles de megarraptores de hasta 10 metros de largo. El megarraptor es un tipo de dinosaurio carnívoro que habitó partes de Sudamérica en el periodo Cretácico, hace unos 70 millones de años.

Los restos postcraneales y dentales encontrados en la Formación Dorotea, en el extremo sur de Chile (Patagonia chilena), arrojan luz sobre el animal que ocupaba el tope de la cadena alimenticia en el área hacia el fin de la era de los dinosaurios, en un ecosistema que alojaba también a unenláginos (dinosaurios emplumados), similares al velocirraptor, y a una vasta gama de aves y otras especies herbívoras.

Marcelo Leppe, director del Instituto Antártico Chileno (INACH) y coautor del artículo, señala que: "Nos faltaba una pieza, aquí teníamos una caja negra. Sabíamos que ahí donde había grandes mamíferos también habría grandes carnívoros y esos carnívoros no los habíamos encontrado".

🔷🔷 Megarraptores habrían dominado la comunidad de dinosaurios 🦕 🦖 carnívoros qué habitaron la Patagonia Chilena hace más de 70 millones de años. 🇨🇱 😱

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Megarraptor dominó la Patagonia chilena hace más de 70 millones de años

Cabe señalar que los fósiles, recuperados del Valle del río de las chinas en la Cuenca Magallánica entre los años 2016 y 2020, también incluyen restos de unenláginos (dinosaurios emplumados), un dinosaurio carnívoro cuya morfología no coincide del todo con otras piezas halladas en la zona ni con registros científicos previos.

Jared Amudeo, coautor del artículo e investigador de la Universidad de Chile, agrega que: "Hay algunas características que no están presentes ni en los unenláginos argentinos ni en los brasileños".

Si bien se requiere más evidencia concluyente, Amudeo agrega que las piezas dentales que analizó ofrecen dos variables entorno a los unenláginos del sur de Chile: "Podría ser una especie nueva, lo cual es muy probable, o pertenecer a otra familia de dinosaurios que estén estrechamente emparentados".

Los análisis de la composición geológica dan cuenta de una rica biodiversidad de fauna y flora antes del impacto de un meteorito en la Península de Yucatán que posiblemente desató la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años.

Sin embargo, los hallazgos del extremo sur chileno (Patagonia chilena), aportan más información sobre los efectos de este evento, ya que muestran una alternancia de etapas marinas y continentales a lo largo de 20 millones de años que coincide con el fin de la era de los dinosaurios.

Los estudios del Valle del río Las Chinas, situado más de 2 mil 700 kilómetros al sur de Santiago, ofrecen el grupo de fósiles de dinosaurios más austral del mundo sin contar los hallazgos de la Antártica.

Marcelo Leppe, director del Instituto Antártico Chileno también señala que la enorme variabilidad y la diversidad biológica, respondía también a estímulos muy potentes del medio ambiente: "Este mundo ya estaba en crisis antes del meteorito y eso es lo que está evidenciado en las rocas del Valle del río Las Chinas".