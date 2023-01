Meteorito en Google: la increíble animación que atraviesa tu pantalla

¿Te imaginas observar al meteorito que extinguió la vida de los dinosaurios en la Tierra hace millones de años? Pues Google lo hizo de nuevo con una increíble animación que atraviesa tu pantalla al colocar la palabra en el buscador.

Google no deja de sorprendernos con su gran creatividad para ilustrar situaciones cotidianas de la historia en momentos que todos quisiéramos presenciar, con sus famosos doodle. En esta ocasión no es la excepción, ya que muestra en vivo y a todo color el meteorito que extinguió cerca del 75% de las especies de todo el planeta.

Si aún no has probado cómo esta animación de Google se apodera de toda tu pantalla, aquí te explicamos paso a paso para no perderte de esta ingeniosa herramienta.

¿Cómo ver el meteorito en Google?

Para observar el doodle de Google, lo único que tendrás que hacer es escribir la palabra “Meteorito” en el buscador y listo, la magia aparecerá en cuestión de segundos al comenzar a temblar un poco la página de nuestro navegador.

¿Un meteorito de verdad? Esta es la animación con la que Google nos sorprende cada día más

Pero eso no es todo, ya que la animación se trata de nada más y nada menos que del meteorito ‘Chicxulub’ que cayó en Yucatán, México hace 66 millones de y provocó la extinción de los dinosaurios en la Tierra.

El doodle también se activa en el buscador cuando introducimos la palabra ‘Chicxulub’, que es el cráter que se formó al noroeste de la península de Yucatán y mide más de 180 km de diámetro, lo que lo posiciona como una de las zonas de impacto más grandes del mundo.

¿Cómo se ve el cráter de ‘Chicxulub’ en Google?

La animación se muestra tanto en la versión del buscador de Google de escritorio como en el móvil y es como si el meteoro se hubiera estrellado en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla.

Pero eso no es todo, ya que el fenómeno luminoso desaparece de la pantalla dejando el buscador de Google un poco “chueco” para no dejar de lado el increíble efecto.