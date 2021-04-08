Descubren nuevo mamífero que vivió hace 72 millones de años

(Reuters) - Un grupo de investigadores chilenos y argentinos descubrieron un nuevo mamífero de la era de los dinosaurios con hábitos similares a los zorrillos modernos en una zona cercana a las turísticas Torres del Paine, informó el jueves la Universidad de Chile.

La especie nombrada Orretherium tzen, que habitó hace 72 y 74 millones de años de antigüedad en el Cretácico superior, a fines del Mesozoico, fue encontrada en la región de Magallanes, en el extremo sur del país.

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"Además de ser el segundo mamífero de la era que se encontró en Chile, representa un linaje que hasta ahora no se habían encontrado en este país y ayuda a llenar un hueco en la historia evolutiva de un grupo bastante enigmático de mamíferos que se extinguieron y que no tiene descendiente en la actualidad", dijo el paleontólogo de la Universidad de Chile, Sergio Soto.

"Lo interesante es que este hallazgo incluye o está basado en una porción de mandíbula bastante bien preservada con cinco dientes in situ y esto nos permite, gracias a la morfología de los dientes, saber que este era un animal de una dieta probablemente omnívora", agregó.

El descubrimiento fue publicado por Scientific Reports del grupo Nature, por expertos de la Universidad de Chile, junto a investigadores argentinos y el Instituto Antártico Chileno.

El hallazgo viene luego del descubrimiento el año pasado de otro mamífero en la misma zona, nombrado Magallanodon baikashkenke, con similitud al ornitorrinco y los mamíferos marsupiales.

Feliz de colaborar con mi paleo reconstrucción y agradecido de la asesoría de los masters @martinelli_agustin , @sergiosotoacuna y @marceloleppe para nueva publicación de "Orretherium tzen", nuevo mamífero de la Era de los dinosaurios de la Patagonia. pic.twitter.com/8JHi82I9FQ — mauricio alvarez a (@arbalbel) April 7, 2021

Mamífero de la época de los dinosaurios: hábitat y características

El Orretherium tzen cohabitó con el Magallanodon baikashkenke y dinosaurios como el titanosaurio. Tendría un aspecto, proporciones y hábitos alimenticios similares a los de zorrillos modernos, según determinaron los investigadores por el fragmento de mandíbula con piezas dentales que permitió su identificación.

Orre significa "dientes" en Aonikenk, y therium "bestia" en griego, mientras que la especie tzen significa "cinco" en Aonikenk, en referencia a la preservación de los cinco dientes consecutivos en la mandíbula.

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"Éste y otros descubrimientos que vamos a dar a conocer en el futuro, creo que están revelando que hay un potencial enorme en cuanto a paleontología en el extremo austral de Chile", apuntó Soto.

"Estamos encontrando cosas que no esperábamos encontrar y que nos van a ayudar a responder bastantes preguntas que teníamos desde hace mucho tiempo sobre dinosaurios, mamíferos y otros grupos", señaló.

