Mejora esperanza de vida para pacientes con VIH en Latinoamérica

La esperanza de vida para pacientes que padecen VIH en Latinoamérica y el Caribe ha mejorado en los últimos años, de acuerdo con un nuevo estudio publciado por la revista médica The Lancet HIV.

El análisis fue hecho por el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, además de distintas instituciones educativas y científicas de América Latina, y se analizaron los casos de 30 mil 688 personas con VIH bajo tratamiento, donde se descubrió en aumento en la expectativa de vida, a diferencia de lo que se tenía previsto en 2003.

La investigación previa señalaba que un joven de 20 años infectado con VIH bajo tratamiento tenía una expectativa de vida de hasta 51 años en países como México, Argentina, Brasil, Chile, Perú u Honduras.

Esta situación mostró un cambio favorable desde 2017, con la posibilidad de tener una vida plena hasta los 70 años bajo el correcto tratamiento médico, sumamente favorable si se toma en cuenta que en la región, la esperanza de vida está en un promedio de 78 años para la población general.

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Resultados de un esfuerzo conjunto

Los datos obtenidos para la realización de este estudio fueron facilitados por la Red de Epidemiología del VIH del Caribe, Centro y Sudamérica, una alianza para la investigación epidemiológica del VIH que vincula los recursos de la Universidad de Vanderbily con investigadores de centros especialziados en Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México y Perú.

De acuerdo con las conclusiones del análisis, el mayor incremento en la esperanza de vida de estos pacientes se produjo entre 2003 y 2017, esto debido en gran parte a la accesibilidad que hubo a los medicamentos necesarios para combatir la enfermedad.

"La terapia antirretroviral se hizo mucho más ampliamente disponible en toda la región del estudio a partir de la década del 2000", declaró Jessica Castilho, una de las investigadoras responsables del estudio y profesora asistente de la carrera de medicina de la Unviersidad de Vanderbilt.

En cuanto a género, la esperanza de vida se incrementó principalmente en el caso de las mujeres con VIH.

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