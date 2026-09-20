“Presente": Estudiantes vuelven a colocar memorial por Claudia Tacoronte en Plaza de Armas en Cuernavaca

La tarde de este sábado 19 de septiembre, estudiantes y colectivos regresaron a Plaza de Armas, en Cuernavaca, para colocar nuevamente un memorial de Claudia Tacoronte Aguilera y de otras víctimas de violencia.

Colocan nuevamente el memorial de Claudia Tacoronte

El memorial había sido retirado durante los preparativos de los festejos patrios en el centro de Cuernavaca. De acuerdo con las denuncias de estudiantes, personal del gobierno estatal retiró el altar y los mensajes colocados en memoria de Claudia, por lo que este sábado la comunidad volvió a instalarlo.

Durante el acto se realizó un pase de lista y un minuto de silencio en memoria de quienes han perdido la vida. Estudiantes también emitieron mensajes en los que reiteraron sus exigencias de seguridad, justicia y respuestas de las autoridades. Con el regreso del memorial también volvieron las preguntas dirigidas al gobierno de Margaria Saravia.

Violencia contra estudiantes en Morelos

De abril de 2025 a la fecha, cinco estudiantes vinculadas con la GAEM han sido asesinadas: Ailín Rodríguez Hernández, Kimberlly Ramos, Carol Toledo Gómez, Michelayana Fuentes Calderon y Claudia Tacoronte.

En esta misma ofrenda también estuvo presente el nombre de Dorian Alí Olivo Rodríguez, joven vinculado con la GAEM que permanece desaparecido desde el 2 de junio.

Feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte

La joven Claudia Tacoronte era una estudiante originaria de Santa Brígida, Gran Canaria de España que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Pero el pasado 12 de septiembre del presente año, la joven se encontraba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Casa de la Cultura de Cuautla, cuando al parecer fue víctima de un asalto por parte de un sujeto, quien la hirió con un arma punzocortante.

Claudia Tacoronte habría intentado protegerse, sin embargo, el agresor la persiguió y después la atacó para luego huir del lugar.