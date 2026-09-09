Nombres de políticos importantes tras mensajes de WhatsApp del “Rey del Huachicol”

El proyecto “Narcopolíticos” dio a conocer mensajes de WhatsApp del finado Sergio Carmona Angulo, “Rey del Huachicol”, con el actual senador morenista José Ramón Gómez Leal, pero varios políticos morenistas, desde gobernadores, alcaldes y legisladores, mantenían una estrecha relación con él.

Autoridades de Estados Unidos extrajeron casi un centenar de conversaciones de WhatsApp de sus celulares, que son parte de la evidencia. Entre ellas están las que sostuvo con quien llamaba “compadre”: el senador tamaulipeco de Morena, José Ramón Gómez Leal.

El proyecto “Narcopolíticos” dio a conocer parte de estos mensajes de WhatsApp del huachicolero, que son prueba en la investigación abierta por los estadounidenses sobre una red de financiamiento ilegal de Carmona en campañas electorales de Morena en Sinaloa y Tamaulipas, entre otros estados.

Hermano del “Rey del Huachicol” entregó teléfonos

Julio Carmona, hermano del "Rey del huachicol", se convirtió en testigo protegido y entregó los teléfonos tras su asesinato, en noviembre de 2021.

“Narcopolíticos” recreó este intercambio de mensajes. Los textos en los videos son una reproducción exacta del contenido original.

En las conversaciones con el senador José Ramón Gómez Leal hay una gran familiaridad. Con un lenguaje cifrado, dan cuenta de reuniones lo mismo en Monterrey, Matamoros y Culiacán, o de que recibirán algo proveniente de Ciudad de México.

En este mensaje hablan de una persona de mayor rango que debe ayudarles de forma urgente, porque, si el señor no apoyaba, estaban en riesgo en el pueblo.

Los nombres en la trama del huachicol en México

¿A quién se refieren? Puede ser un gobernador, puede ser un titular de Aduanas, puede ser el mismo presidente de la República o pueden ser las dos cabezas que se han identificado del huachicol en Tamaulipas.

Por un lado, está Adán Augusto López Hernández y el otro es Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente, quien también tenía la función de dar las autorizaciones de la trama del huachicol.

En un mensaje, el “Rey del Huachicol” le avisó a su compadre morenista que un amigo suyo estará con “Lacho” García.

Aparece en la trama Horacio García Rojas, uno de los presuntos operadores de Carmona y exsubsecretario de Salud del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El senador Gómez Leal, ante su estrecha relación con Carmona, hasta le pedía prestado un “papalote”, como llamaba a sus aviones, para viajar desde Toluca.

El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas es señalado de introducir a Carmona en Palacio Nacional. José Ramón Gómez Leal pudo haberlo introducido a los primeros escalones de Morena. Los mensajes de los dos celulares de Carmona se han convertido en cientos de páginas con su transcripción.

“Narcopolíticos” revelará también las conversaciones de Carmona con la senadora de Morena, Olga Sosa; con la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas; y con el edil de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, solo por mencionar a algunos políticos de la 4T vinculados al “Rey del Huachicol”.