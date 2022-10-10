Una mirada al mercado Souq Waqif, listo para las compras en Qatar 2022

Descrito como un lugar de "visita obligada" tanto por los residentes como por los turistas locales y extranjeros que ya le conocieron, el Souq Waqif es un mercado en el corazón de la ciudad de Doha, listo para las compras durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Aquellos que acudan a visitar el Souq Waqif, podrán comprar una "infinita" variedad de hierbas, especias, artesanías, joyas, alfombras y hasta los tradicionales perfumes, además de la variada gastronomía del mundo árabe.

El Souq Waqif es un mercado similar a los de hace más de cien años de antigüedad y actualmente es una gran atracción turística por ser ideal para despertar los sentidos. En el se puede escuchar, ver, oler, probar y hasta sentir la tradición e historia de un pueblo originario de tribus migratorias del desierto.

لا تفوّتوا فرصة زيارة #سوق_واقف لاكتشاف روائع التراث القطري الأصيل pic.twitter.com/S2h9N08b4D — سوق واقف (@SouqWaqif_Doha) October 1, 2022

Souq Waqif, el mercado de mayor tradición en Qatar

Este mercado que se encuentra en Doha, capital de Qatar, contrasta con el perfil futurista de rascacielos, calles y paseos que recién fueron remodelados para albergar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Aquí también se pueden observar de cerca a diferentes tipos de halcones y otras aves, además de que se puede experimentar el tradicional Majlis (lugar de reunión) donde los residentes y visitantes pueden conversar, además de disfrutar de un buen juego de mesa local, llamado: Al Dama.

La construcción de este zoco (denominación que se da en castellano a un mercado tradicional de los países árabes), fue terminada en el año 2008, en el antiguo barrio de Al Yasser, una de las zonas de mayor actividad pesquera y que desde finales del siglo XIX, ha actuado como centro neurálgico en el comercio e intercambios entre beduinos y comerciantes.

قيمة سوق واقف تتجاوز بكثير كونه أهم الأسواق القديمة إلى اعتباره نافذة حقيقية لأيام الماضي الجميل وإلى تاريخ وثقافة المجتمع، خاصة أنه روعي في اعادة ترميم السوق استعمال المواد المتوافرة في ذلك الماضي من حجارة وطين وأخشاب وجص وهي كلها مواد تعطي اليوم للسوق نسمة ونكهة جمالية خاصة pic.twitter.com/CBD69eOxGh — سوق واقف (@SouqWaqif_Doha) October 9, 2022

El mercado Souq Waqif en Doha, es una importante atracción turística para Qatar 2022

Además de su interior, el Souq Waqif (mercado de a pie), llama la atención de residentes y turistas por su particular arquitectura, a pesar de su "reciente" creación, este "mercado árabe" mantiene la forma de uno tradicional con el objetivo de preservar el encanto de un mercadillo antiguo con una estructura de barro y con su característica techumbre hecha de madera y bambú.

Este peculiar mercado catarí ofrece una visión única del patrimonio de la nación del Golfo Pérsico, que albergará el mundial de futbol de Qatar 2022 y que se hace un lugar imprescindible durante su visita.

Qatar es un país moderno, en su capital "se respira el futuro", sin embargo en el Souq Waqif se vive su cultura, sus raíces y parte de su patrimonio, es por ello que justo en ese lugar se hace imposible no sentirse en fuera de "este mundo".