Meta restaura cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump

Meta Plataforms dijo el miércoles 25 de enero que restauraría las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente estadounidense Donald Trump; horas después, el regreso del republicano a las redes era una realidad, con todo y sus millones de seguidores, luego de una suspensión de dos años después de los graves disturbios en el Capitolio del 6 de enero del 2021.

Trump tiene 34 millones de seguidores en Facebook y 23 millones en Instagram, plataformas que son vehículos clave para la divulgación política y la recaudación de fondos. Trump anunció en noviembre que buscará otra candidatura a la Casa Blanca en 2024.

Meta dijo en una publicación de blog que estableció nuevas medidas de protección para disuadir las ofensas repetidas. "En caso de que el señor Trump publique más contenido que viole las normas, el contenido será eliminado y suspendido entre un mes y dos años, dependiendo de la gravedad de la violación", escribió Nick Clegg, presidente de asuntos globales de Meta, en la publicación del blog.

La publicación de Meta sugirió que puede reactivar otras cuentas suspendidas, incluidas aquellas sancionadas por participación en disturbios civiles. La compañía dijo que esas cuentas restablecidas estarían sujetas a una revisión más estricta y sanciones por violaciones.

No estaba claro si Trump aprovechará la oportunidad de volver a Facebook e Instagram ni cómo lo hará. En noviembre recuperó el acceso a Twitter, el megáfono en línea que solía ser el favorito por el exmandatario.

Trump no ha enviado nuevos tuits desde que recuperó su cuenta en la plataforma y dijo que preferiría quedarse con su propia aplicación Truth Social. Pero el portavoz de su campaña le dijo a Fox News Digital la semana pasada que volver a Facebook "será una herramienta importante para que la campaña de 2024 llegue a los votantes".

En una publicación en Truth Social, Trump respondió a su reincorporación en las aplicaciones Meta y dijo: "¡Tal cosa nunca debería volver a sucederle a un presidente en ejercicio, ni a nadie más que no merezca retribución!". No indicó si volvería a publicar en las plataformas Meta o cuándo lo haría.

¿Por qué fueron suspendidas las redes sociales de Trump?

La decisión de prohibir a Trump fue polémica para Meta, la compañía de redes sociales más grande del mundo. Esa fue la primera vez que fue bloqueada una cuenta de un jefe de Estado en funciones por violar sus reglas de contenido.

La compañía revocó indefinidamente el acceso de Trump a sus cuentas de Facebook e Instagram luego de eliminar dos de sus publicaciones durante la violencia del Capitolio, incluido un video en el que reiteró su falsa afirmación de fraude electoral generalizado durante las elecciones presidenciales de 2020.

Luego, remitió el caso a su junta de supervisión independiente, que dictaminó que la suspensión estaba justificada pero no por su naturaleza indeterminada. En respuesta, Meta dijo que revisaría la suspensión dos años después de que comenzara.