Meta laza LLaMA, modelo lingüístico de inteligencia artificial

Meta Platforms Inc, el conglomerado estadunidense de tecnología y redes sociales con sede en Menlo Park, California, ha lanzado su nuevo modelo lingüístico que está basado en inteligencia artificial, bautizado como LLaMA (Large Language Model Meta AI).

En una publicación a través de Facebook, el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg, ha señalado que el modelo lingüístico, llamado LLaMA, ha sido diseñado para generar textos y conversaciones, resumir material escrito, además de efectuar tareas complicadas como resolver algún teorema matemático o hasta para predecir estructuras de proteínas.

Mark Zuckerberg, también señaló que el nuevo modelo lingüístico basado en inteligencia artificial, está diseñado para ayudar a los investigadores a avanzar en su trabajo, agrega que se trata de una herramienta de apoyo para los desarrolladores interesados en sus proyectos de investigación e innovación.

LLaMA, modelo lingüístico de inteligencia artificial similar a ChatGPT

Meta ha invitado a que cualquier persona para que utilice su inteligencia artificial con la finalidad de hacer investigaciones. LLaMA, el nuevo modelo lingüístico de Meta, es similar a la inteligencia artificial que hace funcionar al famoso ChatGPT.

En su publicación en Facebook e Instagram, Zuckerberg señala que "La empresa está comprometida con este modelo abierto de investigación y pondremos nuestro nuevo modelo a disposición de la comunidad investigadora en IA" (inteligencia artificial).

LLaMA (Large Language Model Meta AI) podrá generar texto y conversaciones, resumir escritos y "tareas complicadas", esta nueva tecnología funciona como un modelo de lenguaje similar a de GPT, el Chat creado por Open IA, compañía que está detrás de la operación de ChatGPT, para la creación textos y respuestas, una tecnología que trabaja desde el aprendizaje automático y que cuenta con una base de datos.

Meta señala que la tecnología de LLaMA, es un tipo de algoritmo de aprendizaje profundo con el que se puede reconocer, resumir, traducir, predecir y hasta generar texto.

Today we're publicly releasing LLaMA, a state-of-the-art foundational LLM, as part of our ongoing commitment to open science, transparency and democratized access to new research.



Learn more & request access ➡️ https://t.co/8AeLVhMWkq pic.twitter.com/1BEkTngtnM — Meta AI (@MetaAI) February 24, 2023

Otra herramienta para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial

El conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales con sede en California estima que LLaMA será el cerebro detrás de investigaciones científicas que se creen con ella. Cuenta con un modelo básico pequeño, que es más fácil de "entrenar" debido a que requiere de menos potencia informática para realizar los experimentos, buscar enfoques y validar trabajos.

Investigadores de Meta esperan que su inteligencia artificial pueda demostrar la versatilidad con la que está pensada, debido a que es menos exigente y por ende puede recibir más información, adaptarse a más casos de uso y no limitarse a tareas específicas, al contrario del ChatGPT.

Por ahora, LLaMA se encuentra bajo una licencia de uso no comercial por lo que solo tiene fines científicos. Su acceso será evaluado para cada caso de investigadores académicos, organizaciones gubernamentales y sociedades académicas.