AMLO lanza campaña “Si te drogas, te dañas” para combatir el fentanilo

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de marzo de 2023, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó la campaña "Si te drogas, te dañas", dirigida a los estudiantes de secundaria y media superior como una estrategia para combatir el tema de fentanilo, tema recurrente de críticas por parte de Estados Unidos.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, presentó la campaña "Si te drogas, te dañas", la cual tiene como objetivo evitar el uso de drogas en estudiantes de educación secundaria y media superior.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ llamó a docentes a apoyar campañas para evitar consumo de #fentanilo pic.twitter.com/k6QGBnhUfk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 28, 2023

¿En qué consiste la campaña "Si te drogas, te dañas", promovida por AMLO en contra del fentanilo?

De acuerdo con el gobierno mexicano, en México la edad promedio de inicio de consumo de drogas es a los 13 años. La estrategia de "Si te drogas, te dañas" consistirá en acciones en el aula y una campaña de difusión.

Se prevé que las acciones en el aula consistan en tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos, se estará informando de los daños que ocasionan las drogas. También, hay algunas materias que se pueden tocar estos temas de manera natural como:



Formación Cívica y Ética/ Biología.

Tutoría Educación socioemocional/ Vida Saludable.

Ciencias.

Puede ser en cualquier asignatura, ya que es un tema transversal.

Por otro lado, la campaña de difusión consistirá en informar sobre cada una de las drogas y sus daños con spots y videos de 30 a 60 segundos para redes sociales. Asimismo, pegarán trípticos en las escuelas y darán una guía para docentes de las características de las drogas y por qué es importante evitar su consumo.

AMLO pide apoyo a maestras, maestros y padres de familia para campaña contra drogas

AMLO pidió apoyo a padres de familia y a las maestras y maestros para que la campaña "Si te drogas, te dañas" funcione. En ese sentido, reiteró la importancia de que todos los docentes participen para poder lograr un cambio. Sobre todo, reafirmó que el fentanilo es una de las drogas más tóxicas, pues llevan muy rápido a la muerte.