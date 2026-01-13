Meteotsunami deja un muerto y 35 heridos en Argentina; ¿qué es este fenómeno?

Un meteotsunami golpeó el domingo 11 de enero de 2026 la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, Argentina , con lo que dejó un saldo de un muerto y más de 30 heridos, según informaron autoridades locales. El fenómeno impactó en distintas ciudades balnearias como Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, en plena temporada de verano y con las playas concurridas.

Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires confirmó que una ola de gran tamaño sorprendió a vecinos y turistas en cuestión de minutos. Las imágenes que circularon en redes sociales y medios locales mostraron sectores costeros inundados y fuerte oleaje en zonas habitualmente tranquilas.

Tragedia en la costa: meteotsunami en Argentina deja un muerto y decenas de heridos

El meteotsunami provocó la muerte de un hombre argentino de 29 años, identificado como Yair Emir Manno Núñez, en Santa Clara del Mar, confirmó el encargado de Defensa Civil bonaerense, Fabián García.

Una persona murió y más de 30 resultaron heridas este lunes al producirse un fenómeno denominado #Meteotsunami en la costa atlántica argentina.



El incidente afectó a distintas ciudades balnearias del país sudamericano, entre ellas Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar… pic.twitter.com/i5wwAxAJ6X — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) January 13, 2026

García detalló que otra persona sufrió un infarto y permanece internada, mientras que otras 35 resultaron con heridas leves. Las autoridades coordinaron traslados a centros de salud de la zona y realizaron operativos de asistencia en los principales puntos afectados del litoral bonaerense.

¿Qué es un meteotsunami y por qué golpeó las playas de Mar del Plata?

Un meteotsunami es un fenómeno causado por alteraciones en la presión del aire, que en varias ocasiones son originadas por tormentas eléctricas severas, borrascas y otros fenómenos similares.

Ello causa una ola que se desplaza hacia la costa y es amplificada por una plataforma continental poco profunda, una bahía u otra formación costera, explica la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) , a diferencia de los tsunamis, causados por sismos.

¿Puede repetirse? Lo que dicen los expertos sobre el meteotsunami en Argentina

El meteotsunami sorprendió a residentes y turistas porque no se trata de un evento habitual en la región. La Defensa Civil de Buenos Aires señaló que este tipo de fenómeno resulta imprevisible. “Es un evento totalmente imprevisible y hay que llevar tranquilidad, porque no significa que vaya a haber repetición”, agregó García, al insistir en que no existe una alerta inmediata para este tipo de fenómenos.

