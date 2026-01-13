¿Has tenido esa percepción de que no puedes dejar de consultar las redes sociales? Dar scroll en la pantalla y ver un reel más y otro. Los adolescentes son quienes más se enganchan, pero ello puede acarrear que estén en riesgo y con alta exposición, señala un estudio de una agencia independiente en Francia.

La Agencia Francesa de Seguridad y Salud Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) hizo un análisis y señaló que uno de cada dos adolescentes en el país galo pasa entre dos a cinco horas al día conectado a un teléfono inteligente.

"Caja de resonancia": ¿Por qué las redes sociales dañan más a las adolescentes?

Un grupo de diversos expertos llegó a la conclusión que las redes sociales son una “caja de resonancia” de dinámicas sociales, en las cuales, las niñas resultan más afectadas que los niños, debido a los siguientes factores:

Ellas usan más las redes sociales que los niños.

que los niños. Usan redes sociales basadas en el intercambio de imágenes y la autopresentación.

basadas en el intercambio de imágenes y la autopresentación. Experimentan más presión social relacionada con estereotipos de género.

Son víctimas de acoso cibernético con mayor frecuencia que los niños.

Le dan más importancia al contenido de redes sociales, con un compromiso emocional más pronunciado.

De la autodevaluación al insomnio: riesgos de salud mental por el scroll infinito

Además, en general, los expertos consultados por las ANSES destacan que las redes sociales explotan las necesidades de los adolescentes en términos de interacciones sociales, de comparación y de búsqueda de reconocimiento por parte de sus pares.

El uso indiscriminado de estas plataformas pueden tener diversos efectos en la salud mental, como

Trastornos del sueño.

Autodevaluación.

Conductas de riesgo.

Exposición a la ciberviolencia y ciberacoso.

Algoritmos manipuladores: la trampa de las redes para maximizar el tiempo de uso

El estudio recuerda que las redes sociales buscan maximizar el tiempo del usuario en dichos servicios, con el fin de comercializar anuncios y recabar datos de hábitos de las personas y, para ello, otorgan incentivos, como interfaces manipuladoras y algoritmos que ofrecen contenido personalizado.

La ANSES pidió a las empresas responsables de las redes sociales que prohíban la difusión de contenidos nocivos, como violentos, pornográficos, sobre juegos de azar, fiestas extremas, entre otros, así como regular las funcione para aumentar, mantener o ampliar el tiempo que pasan los usuarios en la plataforma.