¡Qué tragedia! Mujer envenena a sus 28 mascotas y luego se quita la vida en Argentina

Una mujer de Mar del Plata, Argentina, protagonizó una tragedia que sacude a la comunidad: envenenó a sus 28 mascotas y luego se quitó la vida.

Mujer asesina a sus 28 mascotas en Argentina
Ocho animales sobrevivieron a la tragedia y fueron rescatados por vecinos del barrio.|Gentileza0223
Mundo

Escrito por:  Jimena Romero

La comunidad de Parque Hermoso, en Mar del Plata, Argentina se encuentra consternada por los hechos ocurridos. Una mujer de 64 años tomó la drástica y trágica decisión de terminar con su vida y la de sus 28 mascotas.

El macabro escenario fue descubierto por vecinos, quienes alertaron a las autoridades al notar movimientos extraños en la humilde vivienda. La mujer había envenenado a 16 perros y 12 gatos antes de atrincherarse y suicidarse con la misma toxina, dejando una escena de horror y dolor en el domicilio.

Revelan la causa de muerte de mujer en Argentina

La autopsia realizada a la mujer confirmó que la causa de muerte fue una falla multiorgánica fulminante , provocada por la sustancia tóxica que ingirió.

La intoxicación causó un colapso en sus órganos vitales. Aunque el informe preliminar es claro sobre el mecanismo de la muerte, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 aún espera los resultados de análisis de laboratorio complementarios para identificar con precisión la toxina utilizada, tanto en ella como en los animales.

Hubo sobrevivientes en incidente de Mar de Plata, Argentina

A pesar de la magnitud de la tragedia, ocho de los 28 animales lograron sobrevivir al envenenamiento. Tres de ellos permanecen bajo observación médica, mientras que los cinco restantes fueron puestos bajo el cuidado inmediato de una vecina del barrio, demostrando la solidaridad de la comunidad ante el horror.

La Fiscalía investiga ahora la procedencia del veneno y busca determinar el número exacto de animales que fallecieron.

La investigación en el barrio Parque Hermoso

Tras el aviso de los vecinos, al lugar acudieron rápidamente el Comando de Patrullas , la Policía Científica, Zoonosis municipal y Defensa Civil. Las autoridades trabajaron en el espeluznante escenario para realizar las primeras actuaciones y encargarse de la limpieza de la vivienda, que quedó a cargo de la fiscalía de turno.

El misterio del origen del veneno en Argentina

El fiscal Alejandro Pelegrinelli está a cargo de la investigación, que busca determinar las circunstancias exactas del hecho. La principal línea de investigación se centra en identificar el tipo de veneno y establecer cómo fue adquirido por la mujer. La tragedia ha dejado un profundo dolor en Mar del Plata, generando preguntas sobre el estado mental de la mujer y las condiciones en las que vivían ella y sus numerosas mascotas.

