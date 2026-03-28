¿Vas al México vs. Portugal? El Metro CDMX amplía su horario en estas líneas por el partido

El Metro de la Ciudad de México (CDMX), extenderá su horario de servicio al término del partido de México-Portugal este sábado 28 de marzo, en tres líneas, con el objetivo de facilitar el traslado de los asistentes. Conoce cuáles son las líneas y los horarios, planifica tu regreso.

Líneas 1, 2 y 9 del Metro extenderán su horario

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que las Líneas 1, 2 y 9 extenderá su horario para facilitar el transporte de los asistentes. Si tienes planes para este sábado 28 de marzo, el Metro anunció un cambio en su operación habitual.

Toma en cuenta las últimas corridas de los trenes saldrán de las terminales correspondientes a las 00:30 horas.



Línea 1 (Observatorio - Pantitlán)

(Observatorio - Pantitlán) Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña)

(Cuatro Caminos - Tasqueña) Línea 9 (Pantitlán - Tacubaya)

La Línea 2 operará completa, aunque mantiene su horario normal durante todo el día, esta línea estará operando de Tasqueña a Cuatro Caminos para dar soporte tras el evento. Sin embargo, es muy importante recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada por trabajos de rehabilitación. Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de pasajeros en este punto.

Las Líneas 1, 2 y 9 extenderán horario de servicio mañana sábado 28 de marzo. pic.twitter.com/22BdE5ZR9N — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 27, 2026

El resto de la red del Metro operará en su horario habitual de sábado, finalizando el servicio a las 24:00 horas. ¡Toma tus precauciones y planea tu viaje!

La mejor hora para llegar al Estadio Banorte para ver el México vs. Portugal

Prepara el reloj y carga el celular. Si el partido entre México y Portugal arranca a las 19:00 horas, lo ideal es anticiparse y llegar al estadio entre las 4:30 y 6:00 de la tarde para evitar contratiempos.

Esto porque las autodides adviertiron que habrá cortes y desvíos en vialidades clave como Avenida Santa Úrsula, Anillo Periferico, Avenida de Imán, Gran Sur y Calzada de Tlalpan, lo que podría complicar tu llegada.

Como alternativa, se habilitarán puntos de descenso para taxis por aplicación en Viaducto Tlalpan y en Acoxpa, por lo que planear con tiempo será clave para evitar filas, tráfico y retrasos.

