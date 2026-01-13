Logo Inklusion Sitio accesible
Esperas de más de 20 minutos en la L7 para abordar y humo en estación Centro Médico de la Línea 3

¡No llegues tarde! Consulta la situación del Metro CDMX en tiempo real: este es el avance de las 12 líneas hoy martes 13 de enero 2026 minuto a minuto.

Avance de trenes hoy 13 de enero 2026 en tiempo real.|Metro CDMX
Escrito por:  Ollinka Méndez

En este segundo día de regreso de actividades, tras el término de vacaciones para muchos mexicanos, consulta en vivo el avance del Metro CDMX, así como si hay cierre de estaciones hoy 13 de enero 2026.

Alta afluencia y esperas de más de 20 minutos en la Line A del Metro CDMX

Avance MUY LENTO en Línea 7

La Línea 7 presenta avance muy lento y esperas de varios minutos para abordar en este mañana caótica del Metro CDMX.

Olor a quemado en Centro Médico

Usuarios reportan presencia de humo en la estación Centro Médico, por su parte el Metro CDMX informo sobre la revisión de un tren.

Avance lento en Línea 7

Se informó que debido al retiro del tren, el avance en la Línea 7 del Metro CDMX hay avance lento.

Sigue el caos en la Línea A: Toma precauciones

Desde los primeros minutos de apertura de este martes 13 de enero, la Línea A presenta filas largas para abordar y avance lento.

Esperas de más de 20 minutos en Línea A

Usuarios reportan esperas de más de 20 minutos para abordar en la Línea A; por su parte, el Metro CDMX informo que fue por el retiro de un tren.

