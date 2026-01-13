Esperas de más de 20 minutos en la L7 para abordar y humo en estación Centro Médico de la Línea 3
¡No llegues tarde! Consulta la situación del Metro CDMX en tiempo real: este es el avance de las 12 líneas hoy martes 13 de enero 2026 minuto a minuto.
En este segundo día de regreso de actividades, tras el término de vacaciones para muchos mexicanos, consulta en vivo el avance del Metro CDMX, así como si hay cierre de estaciones hoy 13 de enero 2026.
Alta afluencia y esperas de más de 20 minutos en la Line A del Metro CDMX
Avance MUY LENTO en Línea 7
La Línea 7 presenta avance muy lento y esperas de varios minutos para abordar en este mañana caótica del Metro CDMX.
Y después de una hora siguen sin poder agilizar la circulacion en la L7 tan incapsces son @AdrianRubalcava @telediario— Micky (@susanape) January 13, 2026
Olor a quemado en Centro Médico
Usuarios reportan presencia de humo en la estación Centro Médico, por su parte el Metro CDMX informo sobre la revisión de un tren.
Hay presencia de humo y olor a quemado en estación Centro Médico L3 , casi imperceptible @MetroCDMX pic.twitter.com/VZBSyRgSRO— Pakito Samper♍ (@samper21) January 13, 2026
Avance lento en Línea 7
Se informó que debido al retiro del tren, el avance en la Línea 7 del Metro CDMX hay avance lento.
Órale #MetroCDMX , llevamos más de 5 min parados! #linea7# Aquilesserdan— Espe (@EspeHV) January 13, 2026
Sigue el caos en la Línea A: Toma precauciones
Desde los primeros minutos de apertura de este martes 13 de enero, la Línea A presenta filas largas para abordar y avance lento.
Línea A 7.25 am pic.twitter.com/XzUoDdm0Zz
Esperas de más de 20 minutos en Línea A
Usuarios reportan esperas de más de 20 minutos para abordar en la Línea A; por su parte, el Metro CDMX informo que fue por el retiro de un tren.
@MetroCDMX @telediario ¿Qué pasa con la linea A? 20 minutos esperando que llegue el metro al andén— GonzÁrt! (@_hecmikey) January 13, 2026