¿Qué estaciones de la Línea 12 están cerradas hoy 13 de septiembre? Así opera el Metro CDMX
¿Qué pasa en las estaciones cerradas de la línea 12 del Metro CDMX ? Toma previsiones si tienes que utilizar la red del STC hoy domingo 13 de septiembre.
Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 13 de septiembre de 2026.
Recuerda que la Línea 12 tiene estaciones cerradas por mantenimiento: de Tláhuac a Lomas Estrella. De Mixcoac a San Andrés Tomatlán hay servicio de trenes. En las estaciones Tláhuac, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco habrá transporte con autobuses de la RTP.
¿Qué estaciones de la Línea 12 están cerradas hoy 13 de septiembre? Así opera el Metro CDMX
¿Está abierta la estación Zócalo del Metro CDMX?
La estación Zócalo de la Línea 2 está cerrada hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro Histórico, los usuarios pueden hacerlo por las estaciones Pino Suárez de Línea 1 y 2, Allende de Línea 2, San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de Líneas 2 y 8.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 13, 2026