¿Qué estaciones de la Línea 12 están cerradas hoy 13 de septiembre? Así opera el Metro CDMX

Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 13 de septiembre de 2026.

Recuerda que la Línea 12 tiene estaciones cerradas por mantenimiento: de Tláhuac a Lomas Estrella. De Mixcoac a San Andrés Tomatlán hay servicio de trenes. En las estaciones Tláhuac, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco habrá transporte con autobuses de la RTP.