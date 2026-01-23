Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Retrasos en las líneas 2 y 6 del Metro CDMX con esperas de hasta 10 minutos para avanzar

No salgas sin consultar el minuto a minuto del Metro CDMX que Fuerza Informativa Azteca trae para ti este viernes 23 de enero 2026. Este es el avance de trenes.

Avance de trenes del Metro CDMX.
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Ollinka Méndez

Para que no te tome por sorpresa en tus actividades de hoy, 23 de enero de 2026, consulta nuestro minuto o minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX.

Retrasos en las líneas 2 y 6 del Metro CDMX con esperas de hasta 10 minutos para avanzar

Lineas 2 y 6 con retrasos

Usuarios reportan el avance lento de las líneas 2 y 6 del Metro CDMX, toma tus precauciones para que no se te haga tarde.

Tags relacionados
Metro CDMX

Notas