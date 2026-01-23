Retrasos en las líneas 2 y 6 del Metro CDMX con esperas de hasta 10 minutos para avanzar
No salgas sin consultar el minuto a minuto del Metro CDMX que Fuerza Informativa Azteca trae para ti este viernes 23 de enero 2026. Este es el avance de trenes.
23 de enero de 2026
Lineas 2 y 6 con retrasos
Usuarios reportan el avance lento de las líneas 2 y 6 del Metro CDMX, toma tus precauciones para que no se te haga tarde.
¿Qué pasa en la #L6, tren en ambos sentidos ya tardo rebasando los 10min?— 𝕾𝖍𝖆𝖉𝖔𝖜𝖙𝖊𝖘𝖘 (@Cerestess) January 23, 2026
