Avance del Metro CDMX EN VIVO: Estaciones cerradas, afluencia de vagones y retrasos este martes 3 de noviembre

Ante la alta concentración de pasajeros en las Líneas 2, 3 y B, el Sistema de Transporte Colectivo ha comenzado a enviar trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda.

Además, se mantiene activo el operativo de dosificación para controlar el acceso de los usuarios a los andenes en las terminales principales. En contraste, las Líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A operan con afluencia moderada y circulación constante.