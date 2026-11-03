Avance del Metro CDMX EN VIVO: Estaciones cerradas, afluencia de vagones y retrasos este martes 3 de noviembre
Conoce el reporte actualizado del Sistema de Transporte Colectivo. Tiempos de espera, aglomeraciones y todo lo que necesitas saber para tu trayecto.
¡Que los retrasos no te tomen por sorpresa! Para quienes se dirigen a sus centros de estudio o laborales, resulta vital consultar el estatus y la marcha de los trenes en el Metro CDMX. Para que llegues a tiempo y sin estrés, te traemos la cobertura minuto a minuto de este martes 3 de noviembre de 2026.
¿Cómo avanza el Metro CDMX? Checa los retrasos, el paso de trenes este martes y noticias EN VIVO.
Trenes vacíos de apoyo ante retrasos en Líneas 3, 7, A y B
El Metro informa que las Líneas 3, 7, A y B enfrentan una alta afluencia esta mañana, lo que está alargando los tiempos de espera en los andenes. Para desahogar las estaciones con mayor concentración de usuarios, se ha implementado el envío de trenes vacíos. Por su parte, el resto del sistema (Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 12) avanza a buen ritmo y con una afluencia moderada.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 12 presentan buen avance de trenes desde las terminales y una afluencia controlada. Recuerda que las condiciones del servicio pueden cambiar. En las Líneas 3, 7, A y B se registra alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para agilizar el servicio, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor concentración de personas usuarias. Anticipa tu salida y atiende las indicaciones del personal del Metro. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 3, 2026
Alta afluencia en Líneas 2, 3 y B; aplican dosificación de usuarios
Ante la alta concentración de pasajeros en las Líneas 2, 3 y B, el Sistema de Transporte Colectivo ha comenzado a enviar trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda.
Además, se mantiene activo el operativo de dosificación para controlar el acceso de los usuarios a los andenes en las terminales principales. En contraste, las Líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A operan con afluencia moderada y circulación constante.
#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación. Las Líneas 2, 3 y B presenta afluencia alta; se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales. Consulta las actualizaciones en nuestros canales oficiales. Anticipa tu viaje. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 3, 2026
Falla en puertas de vagón en la Línea 2
Un usuario reportó esta mañana que las puertas centrales del vagón N2257 no se están abriendo al llegar a las estaciones. El tren afectado pertenece a la Línea 2, circula con dirección a Tasqueña y fue ubicado al paso por la estación Popotla.
El sistema de transporte atendió el reporte y notificó que la información ya fue canalizada al área correspondiente para su revisión y reparación.
@Bleco327 Buen día, se canaliza la información con el área correspondiente para verificar la situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 3, 2026
Trenes detenidos en Ciudad Azteca y Bosque de Aragón
Usuarios de la Línea B reportan trenes detenidos por más de 10 minutos en las estaciones Ciudad Azteca y Bosque de Aragón, señalando que esta situación está provocando saturación en los andenes.
En respuesta, el Metro informó que ya se trabaja para agilizar la circulación y la salida de trenes desde las terminales.
@isagapo82 Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 3, 2026
Incrementa afluencia en Líneas 3 y B
Mientras que las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A presentan un avance constante desde sus terminales, las Líneas 3 y B ya registran un aumento de pasajeros, por lo que debes prever mayor tiempo de abordaje.
Además, se confirma que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 mantiene sus puertas abiertas.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia de baja a moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Comienza el incremento de afluencia en las Líneas 3 y B lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. Mantente informada e informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 3, 2026